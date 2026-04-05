「ニュージーランドＴ・Ｇ２」（１１日、中山）

３着までにＮＨＫマイルＣ（５月１０日・東京、芝１６００メートル）への優先出走権が与えられるトライアル。

実力伯仲で激戦ムードだが、デイリー杯クイーンＣ３着から重賞獲りに挑むヒズマスターピースを中心視する。１週前追い切りは美浦Ｗの３頭併せで６Ｆ８５秒５−１１秒７をマーク。馬なりで併入に持ち込み、仕上がりは良好だ。阪神ＪＦでも軽快に逃げたようにスピードは世代屈指。小細工なしの逃げに持ち込み、今回は後続を完封してみせる。

中山マイルでデビュー２連勝中のロデオドライブ。前走の勝ち時計１分３２秒１は、２週後の東風Ｓと０秒１しか変わらない優秀なもの。レースぶりも好位から抜け出して圧勝とスケールの大きさを感じさせる。走り慣れた舞台なら無傷Ｖ３でタイトル奪取の可能性も十分だ。

首差で初陣Ｖを逃したディールメーカーは２戦目で順当に勝ち上がると、前走の１勝クラスは２番手から抜け出す横綱相撲で完勝。力が一枚上の勝ちっぷりだった。新馬戦で敗れた相手は次戦でアルテミスＳを勝っており、その対戦比較から重賞でも引けは取らないはずだ。

２戦２勝でトライアルに挑むゴーラッキー。逃げても差しても競馬ができ、レースセンスの高さがセールスポイント。デビュー戦で下したバステールがその後、弥生賞ディープ記念を制したことで、さらに評価が高まった。トリッキーな中山に対応できれば勝機あり。

近走が案外なガリレアだが、折り合い面に課題があり、１８００メートルは長い印象。昨年のサウジアラビアＲＣではエコロアルバ（のちの朝日杯ＦＳ４着馬）の２着に健闘。ベストのマイル戦なら見直しが必要だ。近走は重賞で不本意な結果が続くジーネキングは、初めてのマイル戦で新たな一面を引き出したいところ。混戦になれば強敵と戦ってきたキャリアを生かせるだろう。