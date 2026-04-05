“体脂肪率9％”熊田曜子、トレーニング方法告白「走り込みは全くしてない」村雨芙美・ 柚乃りかと密着【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】タレントの熊田曜子、グラビアアイドルの村雨芙美、柚乃りかが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演。バックステージで囲み取材に応じた。
【写真】熊田曜子ら、水着姿で美ボディ披露
体脂肪率が9％だと明かした熊田は「（体脂肪）ちょっと落としすぎちゃったなと。気合いありすぎて落としすぎちゃったので、2桁に戻そうとは思います」と口に。体脂肪を落とす方法については「元々、体脂肪はそんな多い方じゃなかったんですけど、ポールダンスを趣味で始めてからどんどんもう下がっていきまして。今回も、やっぱり『関西コレクション』って、いろんなグラビアの媒体がある中で最もいろんなとこからの目線もあったり、本当にごまかしが利かない場所なので、ちょっとしっかりしなきゃと思って気合い入れたら、どんどん下がってきましたね」と語った。
続けて「ボールダンスは週に3〜4回やってます。今年は大会も出場する予定なので、ちょっと頑張ってきます」とにっこり。また「走り込みは全くしてないんですよ。ポールに登れる体作りをしてるだけなので。だから腹筋も1回もしてないですし。ただ、空中で逆上がりするってことは、すごく体幹の筋肉とか全身を使ってるので、それが本当にすごくいいと思います」とポールダンスについて語り、食事制限については「食べ物は甘いものが大好きなので。ケータリングであったクレープもいただいて。全然気にしてないです」と伝えていた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結したほか、小林幸子・YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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◆熊田曜子、体脂肪を落とす方法明かす
体脂肪率が9％だと明かした熊田は「（体脂肪）ちょっと落としすぎちゃったなと。気合いありすぎて落としすぎちゃったので、2桁に戻そうとは思います」と口に。体脂肪を落とす方法については「元々、体脂肪はそんな多い方じゃなかったんですけど、ポールダンスを趣味で始めてからどんどんもう下がっていきまして。今回も、やっぱり『関西コレクション』って、いろんなグラビアの媒体がある中で最もいろんなとこからの目線もあったり、本当にごまかしが利かない場所なので、ちょっとしっかりしなきゃと思って気合い入れたら、どんどん下がってきましたね」と語った。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結したほか、小林幸子・YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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