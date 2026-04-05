米マット最高峰の女子戦線を引っ張り、カルト的人気を誇る“悪女”レスラーが、自身をかたどったオンリーワンのスニーカーとともに自撮りをパシャリ。そのクオリティの絶賛の声が寄せられている。

【画像】クオリティが高すぎる“小悪魔美女仕様”のエアジョーダン

WWEスーパースターのリヴ・モーガンが日本時間2日、自身のインスタグラムを更新。自身をイメージした世界に一つだけのスニーカーを手にポーズを決める自撮りショットを公開した。

今回の投稿は、世界的なフットウェアアーティストとして名高いMache（マチェ）との共同投稿として公開された。写真は日本時間3月31日のマディソン・スクエア・ガーデン大会のバックステージで撮影されており、リヴが手にしているのは、彼女のためだけに製作されたカスタムモデルの「エア ジョーダン 1 ロー」だ。

この一足には、現在のリヴを語る上で欠かせない要素が凝縮されている。サイド部分には、彼女の愛称であり、ストーリー上でパートナーを務めるドミニク・ミステリオが彼女を呼ぶ愛称であり、二人の深い絆を象徴する単語「Güerita（グエリタ）」の文字が誇らしげに刻まれているほか、デザインはドミニクからインスパイアされたアクセントが随所に散りばめられ、左右で配色が異なる「陰陽（Yin and Yang）」スタイルのカラーブロックを採用。リヴの持つパンキッシュな魅力と、現在の複雑なキャラクター性を見事に表現した一足となっている。

Macheは投稿文で「リヴ・モーガンのための世界に一足のカスタムモデル。ドミニク・ミステリオにインスパイアされたアクセントと、彼女らしさを加えた左右非対称の陰陽スタイルのカラーブロックが特徴だ」と解説。これに対し、リヴ本人はもちろん、ドミニクも反応を寄せており、公開から数日で7.1万件以上の「いいね！」を集める大反響に。コメントでも「クオリティ高すぎ」「超かっこいい」「似合ってる」「めっちゃ欲しい」「リヴ＆ドム、フォーエバー」といったWWEユニバースからの熱狂的な反響が寄せられていた。

リヴは4月18、19日に開催されるWWE最大の祭典「レッスルマニア42」にて、世界王者ステファニー・ヴァッケルとの大一番に臨む。直近の「RAW」ではあらゆる手を使ってステファニーを翻弄するシーンが連日注目されているが、唯一無二のフットギアを携えて臨む試合はどんな結末を迎えるか、注目だ。

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