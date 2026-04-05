4月から通年コラボで缶バッジ特典も！nORIA「SNOW MIKUコラボラッピング観覧車」

記事ポイント すすきの屋上観覧車「nORIA」がSNOW MIKUと通年コラボに格上げ2026年4月1日〜5月31日の乗車で限定SNOW MIKU缶バッジをプレゼントシーズンごとにラッピングデザイン・BGM・限定グッズが切り替わる すすきの屋上観覧車「nORIA」がSNOW MIKUと通年コラボに格上げ2026年4月1日〜5月31日の乗車で限定SNOW MIKU缶バッジをプレゼントシーズンごとにラッピングデザイン・BGM・限定グッズが切り替わる

すすきのの人気観光スポット、屋上観覧車「nORIA（ノリア）」でSNOW MIKUとのコラボレーションが通年化されます。

2026年4月1日から始まるスプリングシーズンでは、ラッピングゴンドラに乗車した方全員にノルベサ限定のSNOW MIKU缶バッジがプレゼントされます。

nORIA「SNOW MIKUコラボラッピング観覧車」

運行期間（春）：2026年4月1日（水）〜2026年5月31日（日）乗車料金：1,500円（税込）乗車特典：ノルベサ限定 SNOW MIKU缶バッジプレゼント（数量限定）通常料金：大人1,000円（税込）／小・中学生500円（税込）／未就学児無料営業時間：月〜木・祝 11:00〜23:00 ／ 金・土・祝前日 11:00〜25:00定員：1台4名（ゴンドラ32台）直径：44.5メートル／最高位置：地上78メートル

nORIAではこれまで冬季限定で雪ミクラッピング観覧車を運行してきましたが、2026年4月1日より「SNOW MIKU」とのコラボレーションが通年実施に格上げされます。

シーズンごとにラッピングデザインとBGMが意匠替えされ、ノルベサ限定グッズも季節ごとに用意されます。

春シーズン（4月1日〜5月31日）のラッピングゴンドラには、SNOW MIKU 2026のイラストが施されており、BGMも雪ミク仕様となっています。

乗車特典の缶バッジはノルベサ限定デザインで、数量限定のため早めの乗車がおすすめです。

nORIAは地上78メートルの高さを誇り、すすきのの街並みを一望できる札幌のランドマーク的存在です。

雪ミクは2010年の「さっぽろ雪まつり」を機に誕生した北海道応援キャラクターで、2024年9月からは札幌観光大使としても活動しています。

観覧車1台の定員は4名、1周約10分で、カラオケ観覧車や誕生日無料乗車などバリエーション豊かなサービスも展開されています。

SNOW MIKUとのコラボが通年化されることで、季節ごとに新しいデザインと限定グッズが楽しめる観覧車として生まれ変わります。

春シーズン限定の缶バッジ特典は数量限定で、4月1日から5月31日の期間中のみ受け取れます。

すすきのを訪れる際には、雪ミクBGMと鮮やかなラッピングゴンドラで空中散歩を体験できます。

ノルベサ屋上観覧車「nORIA（ノリア）」SNOW MIKUコラボ通年化の紹介でした。

よくある質問

Q. SNOW MIKUコラボの春シーズンはいつまで乗れますか？

A. 2026年4月1日（水）から2026年5月31日（日）までの期間、SNOW MIKUラッピングゴンドラが運行されます。

Q. 乗車特典の缶バッジはどうすればもらえますか？

A. 春シーズン（4月1日〜5月31日）にSNOW MIKUコラボラッピングゴンドラへ乗車すると、ノルベサ限定SNOW MIKU缶バッジがプレゼントされます。ただし数量限定のため、なくなり次第終了となります。

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