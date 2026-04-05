ピッチ上で目立った選手同士のコミュニケーション。レイソル古賀太陽がチームの成長を実感「ポジティブな変化を加えられている」

ピッチ上で目立った選手同士のコミュニケーション。レイソル古賀太陽がチームの成長を実感「ポジティブな変化を加えられている」