ピッチ上で目立った選手同士のコミュニケーション。レイソル古賀太陽がチームの成長を実感「ポジティブな変化を加えられている」
［J１百年構想リーグEAST第９節］柏 ３−０ 横浜FM／４月５日／三協フロンテア柏スタジアム
柏レイソルのチーム力が、着実に高まっている。横浜F・マリノスとのゲームはそう感じる一戦だった。
柏は昨季、リーグ戦の最終節まで鹿島アントラーズと優勝争いを演じた。惜しくも２位で終わったが、今季の百年構想リーグも優勝候補のひとつとして注目されていた。
しかし、蓋を開けてみれば開幕３連敗。４節のFC東京戦で今季初勝利を挙げたが、それから２連敗を喫し、６試合で１勝５敗と誰もが予想できない展開だった。
ただ、７節の浦和レッズ戦をPK戦で勝利すると、８節の水戸ホーリーホック戦、そして今節の横浜FM戦も３ー０で快勝し、３連勝。今節は12分に横浜FMのジェイソン・キニョーネスが一発退場となり、多くの時間を数的優位で戦えた部分も大きいが、ポゼッション率は59パーセント、シュート数も相手の約４倍の17本を打つなど、柏らしいサッカーを披露した。
そんな横浜FMとのゲームで目立っていたのが、柏の選手同士のコミュニケーションだ。ファウルだったり、ボールがタッチラインを割るなどプレーが切れた時、常に２人あるいは３人くらいで集まって会話をする。もちろん横浜FMの選手たちもコミュニケーションを取っていたが、柏のほうが明らかに多かった。
「（選手同士で）理解度を深めていければ解決できる部分がある。コミュニケーションの質を高めていきたい」
以前、チームが連敗していた時にそう話していた古賀太陽は、「もちろん監督からの指示も大事です」としつつ、こう続ける。
「ベンチからの指示待ちになるのではなく、選手発信でいろんな変化を加えていくことが、今のチームにとっては大事。そこは少し前の良くなかった試合が続いていた時に比べると、プレーが切れたタイミングでの会話が増えていると思いますし、チームにポジティブな変化を加えられています」
もちろんコミュニケーションを深めるだけで勝てるような甘い世界ではない。ただ、試合で出た課題を着実に解消し、３連勝という良い流れで百年構想リーグの後半戦へ向かえるのも大きいはずだ。
柏に、ここからの逆襲の予感が漂う。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】独特なステップから小見がPKを決め、柏が先制！
柏レイソルのチーム力が、着実に高まっている。横浜F・マリノスとのゲームはそう感じる一戦だった。
柏は昨季、リーグ戦の最終節まで鹿島アントラーズと優勝争いを演じた。惜しくも２位で終わったが、今季の百年構想リーグも優勝候補のひとつとして注目されていた。
しかし、蓋を開けてみれば開幕３連敗。４節のFC東京戦で今季初勝利を挙げたが、それから２連敗を喫し、６試合で１勝５敗と誰もが予想できない展開だった。
そんな横浜FMとのゲームで目立っていたのが、柏の選手同士のコミュニケーションだ。ファウルだったり、ボールがタッチラインを割るなどプレーが切れた時、常に２人あるいは３人くらいで集まって会話をする。もちろん横浜FMの選手たちもコミュニケーションを取っていたが、柏のほうが明らかに多かった。
「（選手同士で）理解度を深めていければ解決できる部分がある。コミュニケーションの質を高めていきたい」
以前、チームが連敗していた時にそう話していた古賀太陽は、「もちろん監督からの指示も大事です」としつつ、こう続ける。
「ベンチからの指示待ちになるのではなく、選手発信でいろんな変化を加えていくことが、今のチームにとっては大事。そこは少し前の良くなかった試合が続いていた時に比べると、プレーが切れたタイミングでの会話が増えていると思いますし、チームにポジティブな変化を加えられています」
もちろんコミュニケーションを深めるだけで勝てるような甘い世界ではない。ただ、試合で出た課題を着実に解消し、３連勝という良い流れで百年構想リーグの後半戦へ向かえるのも大きいはずだ。
柏に、ここからの逆襲の予感が漂う。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
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