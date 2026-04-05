BUDDiiS岡本聖哉＆高尾楓弥、爽やか浴衣姿で仲良く顔ハート「彼氏感がすごい」「かっこよすぎて直視できない」とファン絶賛【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】BUDDiiSの岡本聖哉（SEIYA）、高尾楓弥（FUMIYA）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】スタダ所属イケメン「一緒にお祭り行きたい」ファン悶絶の爽やか浴衣姿
岡本は白、高尾は紺を基調とした爽やかな浴衣姿でランウェイに登場。トップではお互いの顔にハートポーズをするなど、仲睦まじい姿を見せた。
2人のペアランウェイに、ファンからは「かっこよすぎて直視できない」「浴衣姿助かる」「彼氏感がすごい」「一緒にお祭り行きたい」「最高すぎる」といった声が上がっている。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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◆岡本聖哉＆高尾楓弥、爽やか浴衣姿で登場
岡本は白、高尾は紺を基調とした爽やかな浴衣姿でランウェイに登場。トップではお互いの顔にハートポーズをするなど、仲睦まじい姿を見せた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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