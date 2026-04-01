男子ゴルフの元世界ランキング１位、タイガー・ウッズ（５０）＝米国＝が３月３１日（日本時間４月１日）、同２７日に米フロリダ州で自動車による交通事故を起こし一時逮捕された件で声明を発表した。

自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「私は、現在自分が置かれている状況の深刻さを認識し、理解しています。治療を受け、自身の健康に専念するため、しばらくの間、表舞台から離れることにしました。これは、自分の健康を最優先し、長期的な回復に向けて取り組むために必要な決断です」と休養を宣言。そして「私は、個人的にも職業的にも、より健康的で、より強く、より集中できる状態で復帰できるよう、必要な時間をしっかりと取ることを決意しています。皆様のご理解とご支援に感謝するとともに、現時点では、私の家族、大切な人々、そして私自身へのプライバシーを尊重していただけますようお願い申し上げます。タイガー」と記した。

ウッズは自宅から北へ約４マイル（約６・４キロ）離れた２８１ビーチ・ロード付近で横転事故を起こした。マーティン郡警察によるとウッズがトレーラーをけん引するトラックを高速で追い越そうとしたことが事故の原因だと述べ、けが人はなかった。しかし警察はウッズが酩酊（めいてい）状態だったとし、ＤＵＩ（飲酒運転および薬物影響下での運転）容疑で逮捕。 ウッズは１５００ドル（約２４万円）の保釈金を支払った後、同日午後１１時頃に釈放された。