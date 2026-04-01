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日本礼賛に「嘘くさい」「現実見ろ」批判の声 韓国人留学生が反論「怒りではなく感謝を選びたい」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工学博士のパクくんが、自身のYouTubeチャンネルで「日本礼賛動画を作る韓国人の本音3つ」を公開した。

視聴者から寄せられる「日本の良いことばかり言っている」「悪い点を指摘するのも日本のために必要」という批判に対し、あえて肯定的な発信を続ける理由を3つの視点から真摯に語った。



動画内でパクくんは、日本の良い点を伝えることについて「誰かを喜ばせるために嘘をつくという意味ではありません」と断言。1つ目の理由として「文化への尊重」を挙げた。コンビニでの丁寧な接客に感動したエピソードを紹介し、効率を重視する韓国文化との違いを認めつつ、日本の「丁寧さ」に素直な敬意を表した。その上で、現在の日韓関係について「まだその尊重の段階ですら来ていない」と指摘。交流は増えているものの、国レベルでは競争や誤解が目立つ現状に対し、まずは「小さな尊敬の声」を届けたいという意図を説明した。



2つ目の理由は「軽率な発言はしたくない」という姿勢だ。物事には光と影があり、影の部分を指摘するには客観性と深い分析が必要だと語る。「何か悪いかを客観的に語れる立場ではない」とし、自身の経験から誠実に語れる肯定的な側面を重視していると述べた。



3つ目は「感謝思考」だ。不満や怒りよりも感謝を選ぶ生き方をしたいと語り、日本に来て「ありがとう」という文化に触れたことで、何かがストンと腑に落ちた、と振り返る。感謝の言葉を持つ人は心が安定し、周囲にも優しくなれるという気づきを得たと明かした。



最後は「指摘よりは尊敬、共感。まずそこから始めた方がお互いに心が近づく」と主張。批判や怒りではなく、前向きな言葉でつながる未来を信じていると結んだ。