「ヤクルト−広島」（３１日、神宮球場）

ヤクルトの球団マスコット・つば九郎が、今季の“本拠地開幕戦”で４８６日ぶりに復活を果たした。球団は３月１５日に活動再開を発表していた。つば九郎は、この日の試合前に神宮のグラウンドに姿を見せた。一塁側ベンチ横から登場し、ベンチ前からスタンドに手を振ると、燕党から盛大な拍手で迎えられた。つば九郎はナインとハイタッチした。

２５年２月に「つば九郎」の担当者が死去し、活動休止となっていた。国民的マスコットが姿を消し、多くのヤクルト球団関係者、首脳陣、選手、ファンが悲しんだ。昨年６月のヤクルト本社の株主総会では、株主が涙ぐみながら“復帰”を求める声が上がるできごとが起こったほどだった。

昨年１１月の「ファン感謝ＤＡＹ」に出席した池山新監督が「つば九郎」の“復活”を発表。「来シーズンから彼が戻ってきます。彼と一緒に、皆さんとともに応援してもらい、選手の躍動（の後押し）をよろしくお願いします」とファンに呼びかけた。指揮官は常々、「１番人気のマスコット。彼に負けないように。何とか私も食い込んでいこうかなと」とジョークも交えて復活に向けた機運を盛り上げてきた。

池山監督は３月２７日・ＤｅＮＡとの開幕戦（横浜スタジアム）前にも「つば九郎が戻ってきますので、より盛り上がるはずです。あとはみんなで戦いましょう」とナインにゲキを飛ばした。