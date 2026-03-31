物語の登場人物になって謎解きに挑戦！期間限定で「モスプレミアム」の店舗が没入体験型謎解きレストランへ
グルメバーガーとクラフトビールなどを楽しめる「モスプレミアム」は、モスバーガーを展開するモスフードサービスが運営するハンバーガーレストラン。今回2026年5月6日(振休)までの期間、「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」で没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を開催している。
【写真】没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を開催
■食×エンターテインメントの融合
飲食店が「食事を提供する場所」から「そこでしか味わえない体験を提供する場所」に進化している中、「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」では、食×エンターテインメントの融合に着目し、没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を開催。謎解きのプロセスを通じて、「モスプレミアム」の食材や商品へのこだわりを知ってもらうのが目的だ。
プログラムは「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」。中世ヨーロッパの世界観をベースに、トラベリン家で起こるストーリーに入り込んで謎解きを体験していく。参加者はトラベリン家に仕える新人メイドや執事。この家の長男であるレタルドが久しぶりに帰ってくるところから物語が始まる。
レタルドが旅先で出合った絶品料理「最高のアレ」を再現しようとするが、肝心のレシピを書いたメモが暗号化されていたことに気づく。他人にわからないように暗号化されたメモを読み解くため、新人メイドや執事である参加者たちも一緒になって解読に挑む。
謎を解いていくことで、「最高のアレ」に使われる材料やレシピがわかってくる。そして、すべての謎を解くことで幻のレシピの「最高のアレ」を完成させるというもの。登場人物の相関図にはトラベリン家の人々と自分が描かれていて、物語の一員として謎解き体験ができる。
謎解きをしながら味わうのは、12種から選べるドリンク1杯とサラダ、4種から選べるハンバーガー。ただ、バーガーを食べるだけでなく、登場人物や同伴者とあれこれ考えながら体験を楽しめるのがおもしろい。謎解きの難易度は比較的低めというが、意外と手こずる謎も。登場人物たちからヒントをもらいながら、とにかく解き進めていくしかない。
無事、謎解きができたら、導き出したハンバーガーを選択肢の中から注文。答え合わせをしながらハンバーガーを楽しむという流れになっている。選べるハンバーガーは「和牛チーズバーガー」、「和牛テリヤキバーガー」、「和牛チリバーガー」、「和牛アボカドバーガー」の4種から1つ。
ドリンクはソフトドリンク、アルコール合わせて12種から選べる。ソフトドリンクには名産レモンでさっぱりとした味わいの「トマトジュース」、トマリーナの機嫌はこれでとれる「トマリーナスペシャル」(650円)や、「自家製レモネードティー」(690円)といったイベント限定メニューもある。
アルコールのイベント限定メニューは、トラベリン家の農地で栽培されている麦を使用した至極の一杯、スッキリとした後味が特徴のオリジナルビール「バンズマルクラフト」(820円)や、トラベリン農地で獲れたブドウを使用したキリッと締まる一杯「ストーンズジンジャー」(880円)の2種。ドリンクやサイドメニューは別料金で追加オーダーも可能だ。
普段からジャズライブやフラメンコなどのイベントを行っている「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」。今回は初めての没入体験型謎解きレストラン。カップルや友達同士、ファミリーで、暗号化したレシピの謎解きを楽しみながら、とっておきのハンバーガーを味わおう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【写真】没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を開催
飲食店が「食事を提供する場所」から「そこでしか味わえない体験を提供する場所」に進化している中、「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」では、食×エンターテインメントの融合に着目し、没入体験型謎解きレストラン「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」を開催。謎解きのプロセスを通じて、「モスプレミアム」の食材や商品へのこだわりを知ってもらうのが目的だ。
プログラムは「モスプレミアムシアター トラベリン家の言い伝え」。中世ヨーロッパの世界観をベースに、トラベリン家で起こるストーリーに入り込んで謎解きを体験していく。参加者はトラベリン家に仕える新人メイドや執事。この家の長男であるレタルドが久しぶりに帰ってくるところから物語が始まる。
レタルドが旅先で出合った絶品料理「最高のアレ」を再現しようとするが、肝心のレシピを書いたメモが暗号化されていたことに気づく。他人にわからないように暗号化されたメモを読み解くため、新人メイドや執事である参加者たちも一緒になって解読に挑む。
謎を解いていくことで、「最高のアレ」に使われる材料やレシピがわかってくる。そして、すべての謎を解くことで幻のレシピの「最高のアレ」を完成させるというもの。登場人物の相関図にはトラベリン家の人々と自分が描かれていて、物語の一員として謎解き体験ができる。
謎解きをしながら味わうのは、12種から選べるドリンク1杯とサラダ、4種から選べるハンバーガー。ただ、バーガーを食べるだけでなく、登場人物や同伴者とあれこれ考えながら体験を楽しめるのがおもしろい。謎解きの難易度は比較的低めというが、意外と手こずる謎も。登場人物たちからヒントをもらいながら、とにかく解き進めていくしかない。
無事、謎解きができたら、導き出したハンバーガーを選択肢の中から注文。答え合わせをしながらハンバーガーを楽しむという流れになっている。選べるハンバーガーは「和牛チーズバーガー」、「和牛テリヤキバーガー」、「和牛チリバーガー」、「和牛アボカドバーガー」の4種から1つ。
ドリンクはソフトドリンク、アルコール合わせて12種から選べる。ソフトドリンクには名産レモンでさっぱりとした味わいの「トマトジュース」、トマリーナの機嫌はこれでとれる「トマリーナスペシャル」(650円)や、「自家製レモネードティー」(690円)といったイベント限定メニューもある。
アルコールのイベント限定メニューは、トラベリン家の農地で栽培されている麦を使用した至極の一杯、スッキリとした後味が特徴のオリジナルビール「バンズマルクラフト」(820円)や、トラベリン農地で獲れたブドウを使用したキリッと締まる一杯「ストーンズジンジャー」(880円)の2種。ドリンクやサイドメニューは別料金で追加オーダーも可能だ。
普段からジャズライブやフラメンコなどのイベントを行っている「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」。今回は初めての没入体験型謎解きレストラン。カップルや友達同士、ファミリーで、暗号化したレシピの謎解きを楽しみながら、とっておきのハンバーガーを味わおう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。