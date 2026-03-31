16:00 パネッタ伊中銀総裁、イベント講演

16:30 ミュラー・エストニア中銀総裁、最新経済予測公表

17:00 カジミール・スロバキア中銀総裁、最新経済予測公表

日銀国債買い入れ予定（4月-6月）

22:10 スレイペン・オ​ランダ中銀総裁、イベント講演



1日

1:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）

2:10 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

4:00 バーFRB理事、ステーブルコインについて講演（質疑応答あり）

6:10 ボウマンFRB副議長、討論会出席（質疑応答あり）



※予定は変更されることがあります。

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