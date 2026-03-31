これからの予定【発言・イベント】
16:00 パネッタ伊中銀総裁、イベント講演
16:30 ミュラー・エストニア中銀総裁、最新経済予測公表
17:00 カジミール・スロバキア中銀総裁、最新経済予測公表
日銀国債買い入れ予定（4月-6月）
22:10 スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演
1日
1:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
2:10 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
4:00 バーFRB理事、ステーブルコインについて講演（質疑応答あり）
6:10 ボウマンFRB副議長、討論会出席（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。
16:30 ミュラー・エストニア中銀総裁、最新経済予測公表
17:00 カジミール・スロバキア中銀総裁、最新経済予測公表
日銀国債買い入れ予定（4月-6月）
22:10 スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演
1日
1:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
2:10 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
4:00 バーFRB理事、ステーブルコインについて講演（質疑応答あり）
6:10 ボウマンFRB副議長、討論会出席（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。