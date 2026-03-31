「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 8位は圧倒的な飛びを生で見てみたい選手
ゴルフが上手い人と一緒にラウンドと、自身の課題や上達のヒントを見つけることがある。また、すごいプレーを目の当たりにすることで、良い刺激を受けることもできるだろう。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。8位にランクインしたのは、体格を生かした飛びを武器に戦う原英莉花だ。
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【8位】原英莉花8位にランクインしたのは、昨年、米国下部ツアー「エプソン・ツアー」に参戦し、今季の米ツアー出場権を獲得した原英莉花。恵まれた体格を生かしたスイングには、アマチュアゴルファーも憧れを抱いているようで、「圧倒的な飛距離を生で感じてみたい」「飛距離やスイングが魅力」と、プレーを間近で見たいという意見が多く寄せられた。自慢の飛距離や下部ツアーで高めた技術なども相まって、今季はデビュー2戦目にしてすでにイーグル3つを奪取するなど、自身の強みを生かしたプレーを展開。初戦を10位で終えるなど、いいスタートを切っている。「さっぱりとした性格で好印象」「スタイルも性格もいい」「楽しそうだから」という声も多く寄せられる、人気の高い選手。ルーキーで米ツアー初優勝という栄光を多くのファンが待っている。◇ ◇ ◇渋野日向子もランクイン→関連記事で【「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに佐久間朱莉……教え上手で絶対楽しいのは誰？】を掲載中
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