株式会社慶洋エンジニアリングは、ポータブル電動浄水器「AN-S152」を3月30日（月）に発売した。想定価格は1万9,800円。

川の水をボタン操作で浄水できる電動式の携帯型浄水器。Ahlstrom社のフィルターを採用し、精度は0.01ミクロン。ウイルス・細菌・重金属・残留塩素・農薬などを静電吸着により除去するとしている。

本体への充電はUSB Type-Cおよびソーラーパネルによる2WAY充電に対応。5,200mAhのバッテリーを内蔵し、フル充電時の浄水稼働時間は約3.5時間（水質により変動）。スマートフォンへの給電や、LEDライトとしても使用できる。

Amazonおよび楽天市場の公式ショップでは、先着各50台限定で3,000円OFFクーポンを4月30日（木）まで配布する。また、初回出荷分限定でポンチョを同梱した特別セットをKEIYO公式ECショップにて販売する。

メインフィルター寿命：800L 外付けフィルター寿命：1,000L フィルター段階／層数：4段階／400層 ろ過流量：700ml／分 防水等級：IPX5／6 外形寸法：180×82×60mm 質量：440g