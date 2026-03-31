“月収28万円”でも「残クレ」なら憧れの「アルファード」に手が届くと聞きました。「カーリース」など他の取得手段とは何が違う？ 長く大事に乗るなら結局どう取得するのがベスト？

「残クレ」と「カーリース」の違いとは？

残価設定型クレジット、いわゆる「残クレ」とは、車両本体価格の一部をあらかじめ残価として設定し、残価以外の金額を分割して支払うクレジットです。そのため、一般的なカーローンよりも月々の支払いを抑えられる特徴があります。また、契約期間中の走行距離やカスタマイズに制限があるケースが一般的です。

一方「カーリース」はお客様が希望する車種をリース会社が購入し、その車を契約期間中一定の料金で貸し出すものです。車の所有権はリース会社にあるため、走行距離制限がありカスタマイズも原則できません。走行距離制限やカスタマイズができない点は残クレ・カーリースに共通している特徴です。

では、2つの違いにはどのようなものがあるでしょうか。

1つは利息の有無です。まず、残クレはローンの一種ですので利息がかかります。一方、カーリースはローンのように「利息」として明示されませんが、実質的には金利相当分が月額料金に含まれています。

2つ目は、契約に含まれる費用です。残クレは、車両本体価格やオプション費用などを対象に分割で支払います。一方のカーリースは月額料金に税金が含まれることもありますが、メンテナンス費用はプランによって含まれる場合と含まれない場合があります。なお、契約満了時の選択肢としては、どちらも「乗り換え」「買い上げ」などを選択できるようです。



“月収28万円”でも「残クレ」なら「アルファード」に手が届く？

トヨタ自動車株式会社の「アルファード」はベーシックモデルでも500万円以上する高級車ですが、月収28万円（年収換算336万円）の方が購入するのは現実的なのでしょうか。

トヨタモビリティ富山株式会社のお支払シミュレーションにてアルファード Zグレード（車両本体価格555万円）を以下の条件で試算すると、月々の支払い額は6万5700円（初回支払い分除く）になり、年額で78万8400円となります。



・残価設定ローン（ボーナス支払い無し）

・頭金：0円

・手数料率：5.9パーセント（デフォルト値）

・お支払い回数：60回

・最終支払い割合：53パーセント（デフォルト値）

一般的にカーローンの返済比率は年収の2、3割程度が一つの目安とされており、掲題のケースである月収28万円・想定年収336万円に当てはめると年収336万円×0.3＝100万8000円となります。

計算上は、アルファードを購入できる可能性はあるようです。ただし、車に乗り続けたい場合には契約満了時（支払い最終回）にまとまった額の支払いが必要となる可能性もあるため注意が必要でしょう。



長期的に乗るなら「通常のカーローン」も選択肢に

残クレやカーリースなどを利用した際に気になるのが、契約満了時の支払いや走行距離制限などでしょう。しかし、長期的に乗るのであれば「一括購入」や「通常のカーローン」も購入方法の選択肢に入りそうです。

例えば、デメリットの一つである走行距離制限ですが、一般的に一括購入・通常のカーローンを利用した購入の場合は気にする必要がないようです。



まとめ

以上、いくつかの車の購入方法とそのメリット・デメリットを解説してきました。どの方法にも一長一短があります。高級車を所有する満足感は高いと思いますが、無理にローンを組んでしまうと将来の貯蓄やライフイベントなどに影響を及ぼすリスクもあります。

だからこそ、大切なことは自分の生活スタイルやライフプランに照らし合わせて、購入方法を選ぶことではないでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー