ブルージェイズ―ロッキーズ戦

米大リーグのブルージェイズは30日（日本時間31日）、本拠地でロッキーズと対戦。元日本ハム、楽天のコディ・ポンセ投手が今季初登板を果たしたが、3回途中に右脚を負傷し、無念の途中交代となった。日本のファンの間でも「ショックすぎる」「悲しい」と心配の声があがっている。

NPBの日本ハム、楽天、韓国KBOのハンファを経て5年ぶりにMLBの舞台に戻ってきたポンセ。今季初登板はまさかの形で終わりを迎えた。3回1死三塁の場面。二塁手の手前に飛んだボテボテのゴロを処理しようとしたポンセだが、右脚を痛めたようでグラウンド上に倒れ込んだ。そのままカートで搬送され無念の降板。MLB復帰戦は2回1/3、1安打1四球1失点で終わった。

この日は岡本和真内野手が「7番・三塁」で先発。ロッキーズ先発の菅野智之投手との元巨人対決にも注目が集まっていた。そんな中で起きた悲劇にX上の日本人ファンも「悲しい」「ポンセ心配だな、、、」「うわっポンセはこれヤバいんじゃないか」「ポンセ負傷？ショックすぎる」「まさかのメジャー復帰登板で怪我して交代したけど大丈夫なの」「ポンセ怪我まじ？」と嘆いていた。



（THE ANSWER編集部）