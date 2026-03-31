とんかつといえば、味付けはとんかつ（中濃）ソースでいただくのが一般的。しかし、西日本ではそうでもないらしい。いや、そもそもなぜソースなの？他にとんかつを引き立てる調味料はないの？そこで西と東の違い、ソース以外の調味料について漫才師とマッドサ胃エンティストが、その蜜月の関係をあらためて検証する！

ソース文化ネタで、目指せ！T（とんかつ）-1グランプリ？

東ソース（以下：東）：東ソースでーす。

西ソース（以下：西）：西ソースでございますぅ。

2人：さらば青春のとんかつでーす。

西：よろしゅう頼みます。

東：元気にやっていきましょう。

（左）東ソース：ソースは室温か冷やして使う。とんかつ好きの関東人の知恵 （右）西ソース：オカン特製ソースが関西人の基本なんや！

西：ゆーてますけどね。

東：早速だけど、どうしてとんかつにウスターソースをかける人がいるの？あれ、考えられない。

西：あぁ、西の人間にはおりますわ。なんでもウスターが基本や。でも、そんなん、人の勝手や、ほっとけよ！東 でもさ、せっかくの衣が水分でべちゃべちゃになるじゃん。

西：いけませんか？あれもまたええもんやで。なんや、半ドンの土曜の昼めしの味がする。ブルースやなあ（遠い目）。

東：悲しい色やね、か！衣はサクッと歯応えよく食べたいでしょ。そのためにとんかつソースが発明されたんだからさ。

西：いやいや、べちゃもよろしいで。あのな。ゆーても、とんかつソースは神戸で誕生したんやで。西のものや。染み込まんようにコーンスターチなんかで粘度を上げたのがとんかつソース。昭和23年、神戸の「オリバーソース」が発祥や。

東：おおお、大発明じゃん！ありがとう神戸！

西：けど、発明されたとんかつソースは、わしら西の人間は、たこ焼きとお好み焼きにメインで使うようになってん。そやから、とんかつは違う味で食べたいんや。あのソースかけたら、せっかくのとんかつが、全部、お好み焼きの味になってまうやろ！

東：そんなの、かけすぎなかったらいいだけだろ！

西：大体、キミら東の人間は、お好み焼きを食べなさすぎるねん。そやから、とんかつにどっぷりととんかつソースをかけよんねん。

東：待って待って。量は人によるって。それに衣じゃなくて、肉の断面につけて食べるのがおいしいという説があるんだぜ。衣のザクザクはそのままに、肉の旨みが引き立つらしい。

西：知らんがな。あとは西の基本はフィレやん。キミら東の人間はとんかつっていやあロース好きやんか。

東：ロースにソースでガブっといくのが極楽とんかつじゃない。肉の甘い脂を口にしたいもん。

西：いやいや。ヘレカツや。

東：それを言うならヒレカツな。

西：ヘ〜レ〜カ〜ツ〜！関西はヘレカツゆーねん！

東：出た、串かつ文化圏！

西：二度づけ禁止！

東：よっ、通天閣！

西：やかましいわ！ヘレ（＝フィレ）という上等なところを香りも含めて味わいたいから、濃いソースより、むしろ塩で食いたい人もおるねんぞ。

東：ああ〜、それね。お好きなものでお召し上がりください、って店あるよね。テーブルに岩塩、柚子胡椒、オリーブオイル、和辛子、わさび、醤油、牡蠣醤油、とんかつソース、オリジナルソース、人参すりおろし、七味、一味、と並んでるところがあった。選択肢が多過ぎて逆に困るだろ。自慢の逸品をひとつ出してくれたら、それでことは済むのに。店側で決めちゃってくださいよ！店主ぅ〜!!

西：関西人は味変が好きなんや。言い換えるなら、いらんことしぃの精神があるねん。しもた〜、でもまあええか〜、ゆーてな。

東：自分のこと、よくわかってるじゃん。

西：サービス精神の発露。さすがにその数はやりすぎやけど！西の人間は工夫したがるねん。

東：確かに、工夫自慢の癖（へき）はあるよな〜。

西：な？そうやから家によっては、ウスターソースにケチャップを混ぜたやつ、マヨネーズと醤油を混ぜたやつ、おろしポン酢にナニを振ったらおいしいんよ〜 やら、家ごとにおかん特製ソースがあるねん。西成の人なんてみんな、地元が誇るヒシウメタマリソースや。粘度をチューンナップした泥っぽいやつ。

東：何それ、知らない！

西：知らんやろ？大体な、東京に来るまで、わしは断面が分厚いとんかつはあんまり見んと育った。なんや、おかんが叩きに叩いてギューギューに押した、ヘラべったいとんかつや、こっちは。それにチャ〜とウスターを垂らしよったんや。わしらのとんかつは2Dなんじゃ。東京みたいに3Dやなかったわ。

東：そりゃあ昔は硬い肉があったから筋を切った後、ダンダン叩いていたけど、いまは豚の飼料も変わって、そんな苦労しなくてもいいと聞くぞ。

西：もっと言うと、名古屋のとんかつなんて、分厚いことより、広いほうが見栄えがええゆーて、皿からどれだけはみ出てるかを競うてるらしいしな。草鞋とんかつ、ゆーて。

東：そこに赤味噌ダレをかけてね。たまに食べたくなるよね。あれ、ちゃんとした店は、ソースは室温か、やや冷やし気味にしてるんだぞ。熱いと衣がふやけるからといって。

西：醤油や。

東：え？

西：ほなもう醤油。醤油が旨いねん。ここらで歩み寄ろ。醤油で手を打たんか。

東：手を打つってなんだよ。

西：あんな、最近覚えてん。とんかつは、醤油に和辛子をたっぷり溶くがいちばん旨い！

東：ソースっね！てか、おまえの味覚の話はいいんだよ。ほなまた!!

イラスト／倉本トルル、文／輔老心

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【画像】西と東で違うとんかつソース事情（1枚）