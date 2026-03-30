60歳を過ぎても、医療保険やがん保険、死亡保険には入っていたほうがいい？
医療費への不安から、定年後も多くの保険料を払い続けている方は少なくありません。
今回は、All Aboutマネー編集部が毎月実施している「家計のアンケート」の回答をもとに、60歳以上の世代が実際にどのような保険に加入しているのか、リアルな内訳を整理してみました。
さらに、経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに、シニア世代の保険の考え方について教えてもらいます。
60歳以上の回答者（449名）が加入している主な保険の種類（複数回答）は、以下の通りです。
医療保険・入院保険：299名
死亡保険：242名
がん保険：185名
個人年金保険：131名
共済：98名
多くの方が、病気やケガ（医療保険）への備えを最も重視しており、次いで、死亡保険、そしてがん保険に備えていることが分かります。
では、これらの備えは60代以降のシニア世代にとって、本当に必要なのでしょうか？ All Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに教えてもらいました。
子どもが独立している場合などは、死亡保険は基本的に必要性が下がります。ただし、終身保険に入っている場合は少し考え方が変わります。
例えば保険金200万円くらいなら、パートナーが遺されたときの当面の生活費として残しておくのも1つです。また、1000万円程度の保険金があれば、将来の医療費や介護費に充てる前提で、そのまま持っておくと考えてもいいでしょう。
掛け捨ての死亡保険、定期保険や収入保障保険は解約していいでしょう。
高齢になると入院は長引きやすくなりますから、1日5000円でも給付があれば、1カ月で15万円になります。そうすると、実際の負担をかなりカバーできるでしょう。
預貯金が1000万円以下で心もとない人ほど、月5000円以下くらいで入れる医療保険があるなら、加入を検討してよいと思います。
一方で、共済はおすすめしません。保険料は安いのですが、85歳などで保障が終わってしまうものが多く、いちばんお金がかかる時期に使えなくなるからです。
また、今の時代、がんは「入院して治す」から「通院しながら治療する」に変わっています。抗がん剤治療や放射線治療がメインとなるため、がん保険を選ぶ際は「入院型」よりも、治療を受けた月ごとにまとまったお金がもらえる「治療給付金型」を重視するのがよいでしょう。
実際、私の家でも60歳のタイミングで死亡保険を見直し、その分を医療保険やがん保険に振り向けました。
今後、日本の医療制度で医療費の自己負担割合や、高額療養費の自己負担上限が下がることはまず考えられません。そうなると、シニアの保険は「なくてもいいもの」ではなく、むしろ自分を守るための備えとして考えたほうがよいと思います。
【アンケート調査概要】
対象：All About読者
期間：2025年1月〜2026年1月
調査方法：ネットによる任意回答
有効回答総数：1197（うち60歳以上：449）
文：酒井 富士子（経済ジャーナリスト）
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
(文:酒井 富士子（経済ジャーナリスト）)
今回は、All Aboutマネー編集部が毎月実施している「家計のアンケート」の回答をもとに、60歳以上の世代が実際にどのような保険に加入しているのか、リアルな内訳を整理してみました。
さらに、経済ジャーナリストでAll Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに、シニア世代の保険の考え方について教えてもらいます。
60歳以上の保険加入状況All Aboutマネー編集部では、シニア世代がどのような保険に加入しているのか、「家計についてのアンケート」（2025年1月〜2026年1月集計分）をもとに集計しました。
60歳以上の回答者（449名）が加入している主な保険の種類（複数回答）は、以下の通りです。
医療保険・入院保険：299名
死亡保険：242名
がん保険：185名
個人年金保険：131名
共済：98名
多くの方が、病気やケガ（医療保険）への備えを最も重視しており、次いで、死亡保険、そしてがん保険に備えていることが分かります。
では、これらの備えは60代以降のシニア世代にとって、本当に必要なのでしょうか？ All Aboutマネーガイドの酒井富士子さんに教えてもらいました。
シニアの保険は「家族のため」から「自分のため」へシフトまず前提として、シニアの保険は、家族のためではなく自分のために入るものだと考えましょう。
子どもが独立している場合などは、死亡保険は基本的に必要性が下がります。ただし、終身保険に入っている場合は少し考え方が変わります。
例えば保険金200万円くらいなら、パートナーが遺されたときの当面の生活費として残しておくのも1つです。また、1000万円程度の保険金があれば、将来の医療費や介護費に充てる前提で、そのまま持っておくと考えてもいいでしょう。
掛け捨ての死亡保険、定期保険や収入保障保険は解約していいでしょう。
医療保険とがん保険は、継続するのがおすすめ医療保険については、すでに入っているものがあって、払済み、あるいは終身払いでも無理なく払えそうなら、そのまま継続してよいと思います。私は医療保険には肯定的です。
高齢になると入院は長引きやすくなりますから、1日5000円でも給付があれば、1カ月で15万円になります。そうすると、実際の負担をかなりカバーできるでしょう。
預貯金が1000万円以下で心もとない人ほど、月5000円以下くらいで入れる医療保険があるなら、加入を検討してよいと思います。
一方で、共済はおすすめしません。保険料は安いのですが、85歳などで保障が終わってしまうものが多く、いちばんお金がかかる時期に使えなくなるからです。
また、今の時代、がんは「入院して治す」から「通院しながら治療する」に変わっています。抗がん剤治療や放射線治療がメインとなるため、がん保険を選ぶ際は「入院型」よりも、治療を受けた月ごとにまとまったお金がもらえる「治療給付金型」を重視するのがよいでしょう。
60代でも保険の見直しを検討してもし保険全体を見直すなら、医療保険やがん保険に振り向ける考え方が基本になります。
実際、私の家でも60歳のタイミングで死亡保険を見直し、その分を医療保険やがん保険に振り向けました。
今後、日本の医療制度で医療費の自己負担割合や、高額療養費の自己負担上限が下がることはまず考えられません。そうなると、シニアの保険は「なくてもいいもの」ではなく、むしろ自分を守るための備えとして考えたほうがよいと思います。
【アンケート調査概要】
対象：All About読者
期間：2025年1月〜2026年1月
調査方法：ネットによる任意回答
有効回答総数：1197（うち60歳以上：449）
文：酒井 富士子（経済ジャーナリスト）
「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長歴任後、リクルートに転職し、定年あるじゃん、あるじゃん投資BOOK等の立ち上げ・編集に関わる。2006年にお金専門の制作プロダクション「回遊舎」を創業。「ポイ活」の専門家としても情報発信を行う。
(文:酒井 富士子（経済ジャーナリスト）)