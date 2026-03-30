５月２日に東京ドームで開催されるボクシング・ダブル世界戦で再起戦に臨む元ＷＢＯ世界バンタム級王者の武居由樹（２９）＝大橋＝が３０日、横浜市で行われた記者会見に臨んだ。昨年９月に王座から陥落して以来８カ月ぶりの実戦で、スーパーバンタム級８回戦でＷＢＡアジア同級王者で世界１５位のワン・デカン（中国）と対戦するが、「（前戦は）情けない姿を見せてしまった。今回は勝たないと先に進めないので、とにかく勝ちに徹したい。自分自身、崖っぷちだと思っている」と悲壮な決意を込めた。

武居は昨年９月、クリスチャン・メディナ（メキシコ）に４回１分２１秒ＴＫＯで敗れ、涙のプロ初黒星で王座から陥落した。今回はスーパーバンタム級に上げてのノンタイトル戦となるが、「今回はとりあえずスーパーバンタム級でやっていくが（今後は）大橋会長、八重樫トレーナーと相談して考えていきたい」と語り、「ここから先はあまり考えてない。（まずは）この試合を勝たないと。負けることがあれば取り返しがつかない。この試合に懸けている」と強い覚悟をのぞかせた。

また、武居がかねて対戦を熱望していた那須川天心（２７）＝帝拳＝も昨年１１月に世界初挑戦でキャリア初黒星を喫し、４月１１日に再起戦となるＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦（両国国技館）を控えている。武居は「お互い（次の）復帰戦で負けたら終わりだと思っている。ライバルとしてはお互い頑張ろうなという感じで、それ以上はない。今はお互い勝たないといけない」と語った。