なにわ男子・西畑大吾、朝ごはん抜きの本気モード！優香＆U字工事と「帰れま10」特別編に

本日3月30日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、タカアンドトシがゲストと一緒に飲食店の人気メニューを当てる「帰れま10」の特別編が放送される。

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栃木県を舞台に「人気ローカルチェーン店で売上1位を当てないと食べれま店（てん）」に挑む今回。優香、なにわ男子・西畑大吾、そして栃木出身のU字工事が参戦する。

4軒を巡ってそれぞれの売上1位メニューを予想し、正解すれば1位メニューを食べられるのだが、予想を外してしまうと食べられない厳しいルール。もし4軒すべて1位予想を外した場合は、何も食べられないままロケを終了することに。

今回訪れるのは栃木県民から熱い支持を受けるデカ盛り＆濃厚グルメが満載の人気ローカルチェーンばかりで、是が非でも食べたい一同の予想は大白熱し、この挑戦のために朝ごはんを抜いてきたという西畑は「めちゃくちゃお腹が空いています！」と本気モードを見せるが…。

予想の難易度はどんどん上がっていき、一同は大困惑。そんななか、活躍に期待したいのが栃木を知り尽くすU字工事。はたしてチームを導くことができるのか？

◆「爆弾ハンバーグ」VSコスパ最強「若鶏」

一同が1軒目に訪れたのは、栃木県民への番組アンケートで「好きなローカルチェーン店」で第2位に選ばれたファミリーレストラン「フライングガーデン」。

ハンバーグやチキンなど肉尽くしのメニュー全82品がそろう栃木県民の「肉の補給庫」として溺愛されるお店だ。

なかでも看板にも掲げてある「爆弾ハンバーグ」は、U字工事・福田薫によると栃木県民には“バクハン”の愛称で親しまれているそうで、お客さんの中には「『日光東照宮・U字工事・バクハン』が栃木の3本柱」と言う人がいるほど。それだけに、優香は「バクハンが1位じゃないですか？」と余裕の笑顔で語るが…。

この「爆弾ハンバーグ」は6種類のソースから選べるということで、今回のランキングではソースごとに別メニューとして集計していることが判明。このルールが一同を悩ませることに。

一方、「若鶏のうまいうまい焼き」は、肉のサイズが250グラムという特大ながら1000円を切るコスパ抜群のメニュー。この悩ましい候補2品に一同の意見も分かれてしまう。

そんななか、U字工事から意見を聞いた最終解答者・優香は「信じますよ！」とU字工事の意見を採用。はたしてこれが吉と出るのか、凶と出るのか？

◆予想は超難航！

続く2軒目は、昨年3月にオープンしたばかりで早くも連日大行列をなす大人気店「肉飯屋」。U字工事もその噂を聞いて何度か行こうと試みるも、その行列ぶりにまだ実現できていないという。

そんな栃木県民を魅了してやまない理由が、ボリューム満点で超濃厚なメニューたち。なかでも、超濃厚なのに食べやすいと栃木県民に刺さりまくっている「ドデカ炒飯」には、店主のこだわりが詰まった秘密が。

その炒飯メニューの中から、厚さ1センチ以上ある厚切りの特大チャーシューがのった総重量500グラム超えながら1600円という「厚切り煮込みチャーシュー炒飯」と、たっぷりの海老を濃厚に仕上げた「海老炒飯」が売上1位候補に。

栃木県民が大好きな「コスパ最強」VS「海鮮」という、どちらが1位でもおかしくない究極の2択に、西畑は思わず「むっず…！」とこぼす。

3軒目に訪れたのは、濃い味好きの栃木県民の心を鷲掴みにするデカ盛りのパスタ店「スパ屋」。

来客数は4年連続最高を更新中で、さらにふるさと納税の返礼品としても人気を集めるこのお店では、店舗の看板にも書かれている「宇都宮で一番濃厚なミートソース」と、魚介がこれでもかとたっぷりのった海鮮好き栃木県民も納得の「海賊王のペスカトーレ」の2品が売上1位候補。

ミートソース派の優香とペスカトーレ派の西畑とここでも意見が分かれてしまうなか、はたして正解できるのか？

◆難易度MAXの最終決戦！

そして最終決戦となる4軒目は、県民が注目するローカルチェーン店ランキング1位に輝く「レストラン ペニーレイン」。

バスツアーも訪れるほどの有名店で、200席以上ある店内は待合室から人で埋め尽くされるほど。その人気は栃木県を飛び出し、茨城や千葉、さらには名店の激戦区・東京ソラマチにも出店している。

これほど愛される秘密のひとつが、数々の賞を受賞するほどのパン。約100種類あるパンの中から日替わりで食べ放題なのだ。

売上1位候補は、そんなお店自慢のフランスパンを使って野菜やソーセージがたっぷり盛られた巨大な「チーズフォンデュ」と、国産和牛100パーセントのハンバーグに超濃厚デミグラスソースとチーズソースがかかった「ペニーレイン・ハンバーグ」。

この難易度MAXの最終予想に一同が困惑するなか、最終解答者の西畑が冷静な考察を披露したところ、優香は「しっかりしてる！」と感心し、一同も思わず納得の拍手。はたして西畑の予想は見事的中し、有終の美を飾ることはできるのか？