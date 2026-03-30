「なんて情けないんだ」「ハメスはまったくダメ」コロンビアがフランスに３失点完敗。ファンは不満たらたら「恥ずかしい限り」「競争力のない選手が多すぎる」
最後に一矢報いた。
コロンビア代表は現地３月29日、国際親善試合でフランス代表とアメリカのノースウェスト・スタジアムで対戦。１−３で敗れた。
共に北中米ワールドカップに出場する国同士の対戦。コロンビアは29分にデジレ・ドゥエに先制弾を許すと、41分にマルキュス・テュラムのゴールで追加点を献上。56分にはドゥエに再び、決められる。77分にレアンドロ・カンパスの得点で１点を返すも、反撃もここまでだった。
コロンビア代表の公式アカウントはこの試合を速報。最終的な結果を受け、現地ファンからは以下のような声があがった。
「代表チームのプレーは恥ずかしい限りだ」
「なんて情けないんだ。フランスのB代表に３点も取られた」
「このチームには競争力のない選手が多すぎる」
「今まで無理だったし、これからも無理だ」
「正直言って、ハメスはまったく役に立たない！」
「大失態だ！ 惨敗...そして屈辱を味わった。ハメスはサッカー的にも、身体的にも、まったくダメだ」
「ハメスは最高だが、一貫性を持たなければならない」
「ワールドカップで恥をかくことになるだろう」
「最後の18分間は悪くなかった」
「大幅な改善が必要だ」
「今日は確かに辛かったけど、そうやって学び、成長して強くなれるんだ」
「まだ良いワールドカップにするための時間は残っている」
厳しい評価だが、エールも届いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
コロンビア代表は現地３月29日、国際親善試合でフランス代表とアメリカのノースウェスト・スタジアムで対戦。１−３で敗れた。
共に北中米ワールドカップに出場する国同士の対戦。コロンビアは29分にデジレ・ドゥエに先制弾を許すと、41分にマルキュス・テュラムのゴールで追加点を献上。56分にはドゥエに再び、決められる。77分にレアンドロ・カンパスの得点で１点を返すも、反撃もここまでだった。
コロンビア代表の公式アカウントはこの試合を速報。最終的な結果を受け、現地ファンからは以下のような声があがった。
「なんて情けないんだ。フランスのB代表に３点も取られた」
「このチームには競争力のない選手が多すぎる」
「今まで無理だったし、これからも無理だ」
「正直言って、ハメスはまったく役に立たない！」
「大失態だ！ 惨敗...そして屈辱を味わった。ハメスはサッカー的にも、身体的にも、まったくダメだ」
「ハメスは最高だが、一貫性を持たなければならない」
「ワールドカップで恥をかくことになるだろう」
「最後の18分間は悪くなかった」
「大幅な改善が必要だ」
「今日は確かに辛かったけど、そうやって学び、成長して強くなれるんだ」
「まだ良いワールドカップにするための時間は残っている」
厳しい評価だが、エールも届いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム