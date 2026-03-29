世界選手権で初の表彰台

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は現地28日に行われ、男子フリーで佐藤駿（エームサービス・明大）が192.70点をマーク。合計288.54点で銅メダルを獲得した。フリー開始前にはオリンピック公式SNSが突如、日下匡力コーチの大歓喜の動画を復刻。ファンの間に笑撃が広がった。

佐藤は今季最後の「火の鳥」を熱演。大きなミスなくまとめ、世界選手権で初の表彰台となる銅メダルを獲得し、日下コーチから「カッコよかったよぉ、ほんとに！」と労われた。

男子フリーの競技開始前には、オリンピックの日本語公式Xとインスタグラムが「コーチのリアクション」として動画を投稿。2月のミラノ・コルティナ五輪で佐藤がSP9位から逆襲し、銅メダルを獲得した際の日下コーチの様子を復刻した。

「こんなことあるのぉぉぉぉぉ」「嘘でしょおおお」と叫びながら関係者とハグした同コーチは、廊下をダッシュ。世界選手権の裏で突如再脚光を浴びた名シーンに、SNS上のファンも大喜びだ。

「いやー、素敵なコーチだわ」

「舞台裏かわいいな」

「癒しとハッピーが溢れる…」

「日下コーチほんとにすき笑笑」

「日下コーチはチームJAPANのMVP」

「このコーチどの動画見ても可愛いんだけど笑」

イリア・マリニン（米国）が3連覇を達成し、佐藤と同学年の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀メダルを獲得した。



（THE ANSWER編集部）