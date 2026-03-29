フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２８日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「爆笑！プロ野球『お金の話』」。中日ドラゴンズで通算２００勝を達成し最高年俸２億４０００万円の山本昌氏、「億超え」は果たせなかったが中日で守備・走塁スペシャリストとして活躍した英智氏がゲスト出演した。

英智氏は億円プレーヤーたちは、試合前に木箱に入った高級の栄養ドリンクを飲んでいたと述懐。「自分なんかも、ここぞという時は１０００円ぐらいのコンビニで…」と、自身も試合前に栄養ドリンクを飲むことはあったという。

英智氏は「（試合前のベンチで）斜向かいのレギュラーの億円プレーヤーの方たちは、袖の下で見たことないような木箱から取り出して、（ドリンクを）渡し合ってるんですね…。それがすごく羨ましい。神々しくて。一度は飲んでみたいなと思って…」と振り返った。

つづけて「（ドリンクは）５０００円以上してたような感じなんですけど…。それを指くわえて見てたら。ある日、立浪（和義）さんが１本くださって。グッと飲んでみたら、もう飲むやいなや、すごいエネルギーが…。『よーし！』と思ってベンチに座ったんですけど、そういう時に限って試合に出ず…」と笑わせていた。