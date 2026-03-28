現地時間3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われた、ドバイワールドカップデー5R・アルクオーツスプリント（G1・芝1200m・11頭立て・1着賞金87万ドル＝約1億3500万円）で、日本馬のルガルが惜しい2着に敗れた。勝利したのは地元のネイティブアプローチ。

鮫島克駿騎乗で出走した日本のルガルが大健闘の2着に敗れた。好スタートから行きっぷりよく先行。3番手付近で流れに乗ると、勝負どころでも反応良く抜け出しを図った。ゴール前では勝ち馬との一騎打ちとなり、一旦先頭の場面を作って快挙達成かと思われたが…外からねじ伏せるようにネイティブアプローチが僅かに抜け出していた。

【全着順】

1着 ネイティブアプローチ

2着 ルガル・日 鮫島克駿

3着 ラザット

4着 リーフランナー

5着 モンテイユ

6着 ラエフカ

7着 グレートウィッシュ

8着 カバーアップ

9着 カーデム

10着 ノーザンチャンピオン

11着 ランボーイラン

出走取消 マーバーン

出走取消 アラビー