メイダン競馬場

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　現地時間3月28日、ドバイ・メイダン競馬場で行われた、ドバイワールドカップデー5R・アルクオーツスプリント（G1・芝1200m・11頭立て・1着賞金87万ドル＝約1億3500万円）で、日本馬のルガルが惜しい2着に敗れた。勝利したのは地元のネイティブアプローチ。

【レース動画】ルガルが大健闘2着…アルクオーツスプリント一旦先頭の場面も…

　鮫島克駿騎乗で出走した日本のルガルが大健闘の2着に敗れた。好スタートから行きっぷりよく先行。3番手付近で流れに乗ると、勝負どころでも反応良く抜け出しを図った。ゴール前では勝ち馬との一騎打ちとなり、一旦先頭の場面を作って快挙達成かと思われたが…外からねじ伏せるようにネイティブアプローチが僅かに抜け出していた。

【全着順】
1着　ネイティブアプローチ
2着　ルガル・日　鮫島克駿
3着　ラザット
4着　リーフランナー
5着　モンテイユ
6着　ラエフカ
7着　グレートウィッシュ
8着　カバーアップ
9着　カーデム
10着　ノーザンチャンピオン
11着　ランボーイラン
出走取消　マーバーン
出走取消　アラビー