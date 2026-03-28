佐久間大介、テレビアニメ初主演作でAnimeJapan初参加 『風を継ぐもの』梶裕貴、悠木碧、内山昂輝とともに魅力語る
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が声優としてテレビアニメ初主演を務める『風を継ぐもの』のスペシャルステージが28日、東京ビッグサイトで行われた『Anime Japan 2026』RED STAGEにて開催され、佐久間のほか、梶裕貴、悠木碧、内山昂輝が登壇。このほど、オフィシャルレポートが到着した。
【写真】楽しそう！豪華声優陣との初ステージで笑顔の佐久間大介
会場がAnime Japanの熱気に包まれる中、「風を継ぐもの」スペシャルステージがスタート。MCの呼び込みで、土方歳三役・内山昂輝、小金井兵庫役・悠木碧、沖田総司役・梶裕貴、そして最後に主人公 立川迅助役・佐久間大介がステージに登壇。豪華キャスト陣の登場に客席からは大きな歓声が贈られた。
「風を継ぐもの」として初のステージとなる今回。Anime Japan初参加となる佐久間は、「初めてのAnime Japanで、この作品で初めてお客さんの前に立てるということがとてもうれしいです」とコメント。続いて梶は、抱えて登場したクロスケ（猫）のぬいぐるみにも触れながら、「初めて作品のことを話せるのでとても楽しみ」と挨拶。悠木は、「『風を継ぐもの』が楽しみになるようなステージになるように！」と意気込みを語った。内山は挨拶もさながら、登場時に立ち位置を間違えたことを周りから突っ込まれ、冒頭からキャスト陣の仲の良さが伺えた。
そしてトークは作品について。MCからの本作のスタッフ紹介に続き、佐久間がストーリーを紹介。本作は設定の一部を、脚本を担当した成井豊が創設した劇団キャラメルボックスの「風を継ぐ者」と同様の設定を用いながら、ストーリーはアニメオリジナルストーリーになっているとも伝えられた。
次にそれぞれが演じるキャラクターについて。佐久間演じる立川迅助は、“壬生浪士組・隊士で足がとても速い”“記憶を失っている”というキャラクター。佐久間は迅助について「他の新選組隊士たちが口々に“早！”というくらい足が速いんだなあと思う。もう一つ大事なこととして、迅助は記憶を失っているところから始まるので、回を増すごとに迅助のことをどんどん好きになってもらえるだろうし、視聴者の皆さんと同じように記憶が植え付けられていくので、同じように体験しながら楽しんでもらえるのかなと思います」とキャラクターを説明。また迅助の苦手なことが“斬り合い”“争いごと”については自身も共感すると言い、「仲間が大変な時は助けたいし、そういう時は自ら進んでいく、というところは僕も似ているかなと思います」と共通点を話した。
続いては梶演じる沖田総司について。“壬生浪士組・副長助勤。面倒見が良く、迅助を気にかけている”キャラクターで迅助と初めて出会うキャラクターというところで、表情を見るからに明るく、元気はつらつとしていつつも少し天然もあり、天才的な剣術腕前の持ち主と説明。また沖田が抱いている猫のキャストも解禁。新選組屯所で面倒を見ている猫で“クロスケ”で、声は大森日雅が務めることも明かされた。
続いて、悠木演じる小金井兵庫について。悠木は「小金井はまとめていうとクソガキですね。新選組一のクソガキ隊士として、ほかの隊士の困った表情を引き出す良い装置だったのでは」とユーモアを交えながら魅力を説明。また好きなことは“土方歳三”という小金井の土方好きっぷりは毎話登場するそう。反面、「剣の腕は立つし、頭も回る」ともう一つの魅力も語っていた。
最後は、小金井が大好きな内山演じる土方歳三について。土方は“壬生浪士組・副長。規律に厳格で周囲から恐れられている”というキャラクター。内山は「みんなに何回、喝を入れたか分からない。いつも怒っているところがあって、それは立場故で厳しい顔を見せるシーンが多いんですが、一方で、ずっと一緒にやってきた近藤さんのような限られた関係性の中では柔らかい表情を見せたりするので、いろんな表情を出せていければと思いアフレコしていた」とアフレコ時を振り返っていた。
また、今回残念ながら登壇が叶わなかった新選組局長・近藤勇役の中村悠一よりメッセージも到着。梶が中村の声に寄せて代読する姿に客席からは笑いも起こった。
そして最新PVが上映され、CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分〜）にて2027年1月放送、そして劇場先行版2026年公開決定が発表。それぞれのキャラクターボイスやLive2Dで描かれるアニメ映像の新鮮さについて語り合ってた。
そして最後のあいつに。内山は「普通のアニメとはちょっと違う作りをしているので、僕たちもすごくワクワクしています。みんながびっくりするようなことも詰まっていますし、まだまだ言えないこともたくさんありますので、ぜひ劇場先行版とテレビ放送を楽しみにしていいただければと思います」と伝え、悠木は、「すごく新しい表現がたくさん詰まったアニメーションになっています。柔らかさ、温かさもありつつ、アクションシーンもしっかりカッコいいですし、楽しんでいただけるシーンが満載です。クソガキですが小金井のことも可愛がってらえるとうれしいです」と話した。
梶は「『風を継ぐもの』ではじめてのイベントということで、今日を楽しみにしていました。本日PVを観て改めて素敵な作品だと思いました。放送までまだ少し先ですが、ぜひ期待を募らせてお持ちいただけるとうれしいです」とコメント。
最後に佐久間は「この作品はスタッフの構想から放送までを考えると約6年かかっており、全スタッフ、キャストが魂を込めて作った作品がやっと見てもらえるのがすごく楽しみです。数ある新選組の物語の中でまた新しい答えになっている作品だと思いますので、新しい新選組を楽しんでほしいなと思います」と締めくくり、スペシャルステージは幕を閉じた。
【写真】楽しそう！豪華声優陣との初ステージで笑顔の佐久間大介
会場がAnime Japanの熱気に包まれる中、「風を継ぐもの」スペシャルステージがスタート。MCの呼び込みで、土方歳三役・内山昂輝、小金井兵庫役・悠木碧、沖田総司役・梶裕貴、そして最後に主人公 立川迅助役・佐久間大介がステージに登壇。豪華キャスト陣の登場に客席からは大きな歓声が贈られた。
そしてトークは作品について。MCからの本作のスタッフ紹介に続き、佐久間がストーリーを紹介。本作は設定の一部を、脚本を担当した成井豊が創設した劇団キャラメルボックスの「風を継ぐ者」と同様の設定を用いながら、ストーリーはアニメオリジナルストーリーになっているとも伝えられた。
次にそれぞれが演じるキャラクターについて。佐久間演じる立川迅助は、“壬生浪士組・隊士で足がとても速い”“記憶を失っている”というキャラクター。佐久間は迅助について「他の新選組隊士たちが口々に“早！”というくらい足が速いんだなあと思う。もう一つ大事なこととして、迅助は記憶を失っているところから始まるので、回を増すごとに迅助のことをどんどん好きになってもらえるだろうし、視聴者の皆さんと同じように記憶が植え付けられていくので、同じように体験しながら楽しんでもらえるのかなと思います」とキャラクターを説明。また迅助の苦手なことが“斬り合い”“争いごと”については自身も共感すると言い、「仲間が大変な時は助けたいし、そういう時は自ら進んでいく、というところは僕も似ているかなと思います」と共通点を話した。
続いては梶演じる沖田総司について。“壬生浪士組・副長助勤。面倒見が良く、迅助を気にかけている”キャラクターで迅助と初めて出会うキャラクターというところで、表情を見るからに明るく、元気はつらつとしていつつも少し天然もあり、天才的な剣術腕前の持ち主と説明。また沖田が抱いている猫のキャストも解禁。新選組屯所で面倒を見ている猫で“クロスケ”で、声は大森日雅が務めることも明かされた。
続いて、悠木演じる小金井兵庫について。悠木は「小金井はまとめていうとクソガキですね。新選組一のクソガキ隊士として、ほかの隊士の困った表情を引き出す良い装置だったのでは」とユーモアを交えながら魅力を説明。また好きなことは“土方歳三”という小金井の土方好きっぷりは毎話登場するそう。反面、「剣の腕は立つし、頭も回る」ともう一つの魅力も語っていた。
最後は、小金井が大好きな内山演じる土方歳三について。土方は“壬生浪士組・副長。規律に厳格で周囲から恐れられている”というキャラクター。内山は「みんなに何回、喝を入れたか分からない。いつも怒っているところがあって、それは立場故で厳しい顔を見せるシーンが多いんですが、一方で、ずっと一緒にやってきた近藤さんのような限られた関係性の中では柔らかい表情を見せたりするので、いろんな表情を出せていければと思いアフレコしていた」とアフレコ時を振り返っていた。
また、今回残念ながら登壇が叶わなかった新選組局長・近藤勇役の中村悠一よりメッセージも到着。梶が中村の声に寄せて代読する姿に客席からは笑いも起こった。
そして最新PVが上映され、CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分〜）にて2027年1月放送、そして劇場先行版2026年公開決定が発表。それぞれのキャラクターボイスやLive2Dで描かれるアニメ映像の新鮮さについて語り合ってた。
そして最後のあいつに。内山は「普通のアニメとはちょっと違う作りをしているので、僕たちもすごくワクワクしています。みんながびっくりするようなことも詰まっていますし、まだまだ言えないこともたくさんありますので、ぜひ劇場先行版とテレビ放送を楽しみにしていいただければと思います」と伝え、悠木は、「すごく新しい表現がたくさん詰まったアニメーションになっています。柔らかさ、温かさもありつつ、アクションシーンもしっかりカッコいいですし、楽しんでいただけるシーンが満載です。クソガキですが小金井のことも可愛がってらえるとうれしいです」と話した。
梶は「『風を継ぐもの』ではじめてのイベントということで、今日を楽しみにしていました。本日PVを観て改めて素敵な作品だと思いました。放送までまだ少し先ですが、ぜひ期待を募らせてお持ちいただけるとうれしいです」とコメント。
最後に佐久間は「この作品はスタッフの構想から放送までを考えると約6年かかっており、全スタッフ、キャストが魂を込めて作った作品がやっと見てもらえるのがすごく楽しみです。数ある新選組の物語の中でまた新しい答えになっている作品だと思いますので、新しい新選組を楽しんでほしいなと思います」と締めくくり、スペシャルステージは幕を閉じた。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優