夜桜も温泉もグルメも一度に楽しめる！ 信州上田観光協会「第23回上田城千本桜まつり」

記事ポイント 約1,000本の桜が咲き誇る上田城跡公園で「第23回上田城千本桜まつり」を4月4日から12日まで開催全23店舗が集う「二の丸横丁」で地元食材を使った春の味覚を堪能できる最大3,000円お得になる温泉キャンペーンも同時実施 約1,000本の桜が咲き誇る上田城跡公園で「第23回上田城千本桜まつり」を4月4日から12日まで開催全23店舗が集う「二の丸横丁」で地元食材を使った春の味覚を堪能できる最大3,000円お得になる温泉キャンペーンも同時実施

信州上田観光協会が、約1,000本の桜に彩られる上田城跡公園で「第23回上田城千本桜まつり」を開催します。

全23店舗が出店する「二の丸横丁」では地元グルメを満喫でき、夜は幻想的な桜のライトアップも楽しめます。

さらに、最大3,000円お得に宿泊できる温泉キャンペーンも同時に実施されます。

信州上田観光協会「第23回上田城千本桜まつり」

イベント名：第23回上田城千本桜まつり開催日時：2026年4月4日（土）〜12日（日）二の丸横丁：10:00〜21:00会場：長野県上田市 上田城跡公園一帯（JR上田駅徒歩約12分）来場予想：約50,000人

信州上田の春を告げる風物詩として親しまれる「上田城千本桜まつり」が、2026年4月4日（土）から12日（日）まで上田城跡公園で開催されます。

会場となる上田城跡公園には約1,000本の桜が植えられており、開花時期になると公園全体が華やかな桜景色に包まれます。

歴史ある城跡を舞台に、桜の美しさと地域の魅力を一度に味わえるイベントです。

園内の桜並木が見せる圧巻の景観は、毎年多くの花見客を魅了しています。

二の丸横丁

上田城跡公園の芝生広場（児童遊園地付近）では、地元上田市の食材を使った春の味覚が集まる「二の丸横丁」が開催されます。

全23店舗が出店し、10:00から21:00まで営業しています。

昼は春の味覚を楽しめる賑わいの広場として、夜はライトアップされた夜桜とともにゆったりとした花見のひとときを過ごせます。

地元グルメの美味だれやきとりをはじめ、信州上田ならではの食のおもてなしが味わえます。

また、週末限定で姉妹都市（埼玉県所沢市・静岡県沼津市・新潟県上越市）による観光物産展も開催されます。

千本桜ライトアップ・温泉キャンペーン

まつり期間中は千本桜ライトアップが実施され、夜の上田城跡公園が幻想的な雰囲気に包まれます。

昼間とは異なる表情を見せる夜桜は、和傘イルミネーションとの共演も見どころです。

堀沿いに咲き誇る桜と石垣が調和した風情ある景観も楽しめます。

さらに、まつりの開催に合わせて「上田市内温泉地花見湯産 千本桜キャンペーン」も実施されます。

1予約あたり2,000円の割引にクーポン券1,000円分が加わり、最大3,000円相当お得に宿泊できる内容です。

対象となる温泉地は別所温泉・鹿教湯温泉・霊泉寺温泉の3か所となっています。

約1,000本の桜が織りなす絶景に加え、全23店舗の地元グルメ、幻想的な夜桜ライトアップと、春の魅力が凝縮されたイベントです。

温泉キャンペーンを利用すれば、花見と合わせて信州上田の名湯も満喫できます。

桜・グルメ・温泉・歴史をまるごと楽しめる9日間となっています。

第23回上田城千本桜まつりの紹介でした。

よくある質問

Q. 第23回上田城千本桜まつりの開催期間はいつですか？

A. 2026年4月4日（土）から12日（日）まで開催されます。

二の丸横丁の営業時間は10:00〜21:00です。

Q. 会場へのアクセス方法は？

A. 会場の上田城跡公園はJR上田駅から徒歩約12分です。

駐車場は大変混雑が予想されるため、近隣の有料駐車場の利用が案内されています。

Q. 温泉キャンペーンの内容は？

A. 「上田市内温泉地花見湯産 千本桜キャンペーン」では、1予約あたり2,000円の割引とクーポン券1,000円分が付き、最大3,000円相当お得に宿泊できます。

対象は別所温泉・鹿教湯温泉・霊泉寺温泉です。

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