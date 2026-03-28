◇ナ・リーグ ドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月27日 ロサンゼルス）

ドジャースのアレックス・フリーランド内野手（24）が27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「9番・二塁」で先発出場。今季初打席で本塁打を放った。

0─2の3回1死の第1打席、相手先発・ネルソンの内角低めの直球を完璧に捉えると、打球は右翼席までひとっ飛び。今季初打席で豪快な一発を放ち、笑顔を弾けさせた。

昨夏、メジャーデビューしたフリーランドはオープン戦20試合で打率・125と苦しんだものの守備力、さらには伸びしろを期待され2年目で初の開幕ロースターを勝ち取った。一方で、オープン戦打率4割超のキム・ヘソンがマイナー降格となり、球団の方針が話題を集めていた。

前日26日（同27日）の開幕戦はベテランのロハスがスタメン出場し、出番はなかったが2戦目で先発出場し、初打席できっちりと存在感を見せた。

若手の一発に刺激された打線は大谷、タッカーが四球で好機を演出すると、ベッツが3ランを放って試合をひっくり返した。

フリーランドは2022年のMLBドラフト3巡目（全体105位）で指名され、メジャーデビューした昨季は29試合で打率・190、2本塁打、6打点。球団のプロスペクトランキングで8位に入っている有望株だ。