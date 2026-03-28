◇ナ・リーグ ドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席は四球を選んで出塁した。

3回1死の第2打席は相手先発・ネルソンの球を冷静に見極め、フルカウントからの8球目、スライダーが低めに外れるとゆっくりと一塁へ歩を進めた。

また、2ボール1ストライクからの4球目、外角に直球が投げ込まれると、球審はボールの判定。ただ、すかさずダイヤモンドバックス側がチャレンジを要求。自動ボール・ストライク判定システム（ABS）により、ボールがストライクに変わった。打者として公式戦ではABS初体験となった。

大谷の四球後、次打者・タッカーも四球で好機を広げると、3番・ベッツが右中間スタンドに逆転3ラン。この回、初めて開幕ロースター入りした期待の若手、フリーランドが右越えソロで反撃するなど、タッカーの加入でより威力を増したドジャース打線が前日の開幕戦に続き、一発攻勢で本領を発揮した。

大谷は初回の第1打席は相手先発・ネルソンに対し、1ボール2ストライクからの5球目、低めスライダーに手が出ず、見逃し三振に倒れた。

この日の試合前には昨季のワールドシリーズ優勝を祝うチャンピオンリング贈呈セレモニーが行われ、キラキラ輝くリングを受け取り、笑顔。「3連覇はなかなかある機会ではない。難しいシーズンですけど精いっぱい頑張りたい。左手の薬指以外、どこでも付けられる準備はできています」と3連覇へ決意を新たにした。