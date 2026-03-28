記事ポイント 現役アーティストが講師を務める表現教育プログラム歌・楽器・身体表現を通じて非認知能力を育成2026年度のパートナー園（保育園・幼稚園・認定こども園）を募集中 現役アーティストが講師を務める表現教育プログラム歌・楽器・身体表現を通じて非認知能力を育成2026年度のパートナー園（保育園・幼稚園・認定こども園）を募集中

はれるが、プロのアーティストによる「表現教育プログラム」の2026年度パートナー園を公募しています。

歌や楽器、身体表現を通じて、子どもたちの豊かな感性と自己肯定感を育むプログラムです。

はれる「2026年度 表現教育プログラム」

主催：一般社団法人はれる対象：保育園・幼稚園・認定こども園内容：歌、楽器、身体表現による表現教育講師：現役アーティスト（演劇経験者・プロの音楽家）

はれるの「表現教育プログラム」は、現役のアーティストが講師となり、日常の保育とは異なる刺激を子どもたちに届けるプログラムです。

答えのない表現活動を通じて、想像力やコミュニケーション能力といった非認知能力を養います。

千葉県柏市のくるみこども園をはじめ、多くの園で実施されており、先生方からも「普段見られない子どもたちの表情が見られた」「保育のヒントになった」と好評を得ています。

プログラムでは、絵本をきっかけに子どもたちが主体的に物語をつくる活動も取り入れています。

子どもたち一人ひとりが「自分らしくいていいんだ」と感じられる環境を大切にしています。

プログラムの特長

講師を務めるのは、演劇経験者やプロの音楽家です。

弦楽器や打楽器を用いた本格的な音楽体験も提供しており、子どもたちはのびのびと表現を楽しめます。

園にとっても、特色づくり（ブランディング）や保育士のリフレッシュ・研修効果が期待できます。

「園の行事に新しい風を吹き込みたい」「子どもたちに本物の芸術体験を届けたい」と考えている園が対象です。

地域や費用、先行モニターの詳細については、問い合わせ時に説明を受けられます。

プロのアーティストによる指導で、子どもたちの感性と自己肯定感を育める表現教育プログラムです。

園の保育にも新しい刺激とヒントをもたらす内容となっています。

2026年度のパートナー園として、保育園・幼稚園・認定こども園が応募できます。

はれる「2026年度 表現教育プログラム」が届ける表現体験に注目です。

よくある質問

Q. はれるの表現教育プログラムではどのような活動を行いますか？

A. 歌、弦楽器や打楽器を使った音楽体験、身体表現など、プロのアーティストが講師となって多彩な表現活動を行います。

絵本から子どもたちが主体的に物語をつくるプログラムも含まれています。

Q. どのような園が応募できますか？

A. 保育園・幼稚園・認定こども園が対象です。

地域や費用、先行モニターの詳細については、問い合わせ時に説明を受けられます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post プロのアーティストが園にやってくる！ はれる「2026年度 表現教育プログラム」 appeared first on Dtimes.