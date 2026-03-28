ファミマ、セブン銀行のATM設置へ - 2026年春頃より順次開始、4年で約1万6000台
ファミリーマートは3月27日、セブン銀行のATMをファミリーマートに設置する契約を正式に締結したことを発表した。
ファミリーマート/セブン銀行
本契約に基づき、全国のファミリーマート店舗(AFCを除く)において、ファミリーマート独自デザインのATMサービスを展開する。ATM設置は2026年春頃より順次開始し、4年程度で約16,000台の設置を行う。
本サービスでは、現金の入出金に加え、各種キャッシュレス決済への現金チャージが可能となる。また、セブン銀行独自サービス「＋Connect(プラスコネクト)」を通じて、各種手続きや認証機能の提供も行っていく。
デジタル金融市場が急拡大している中、同社ではスマホアプリ「ファミペイ」の顧客基盤と全国16,400の店舗網を活用しながら、今後さらに、独自の金融サービス「ファミマ・マネーライフ」を展開していく方針だ。
「ファミリーマートは、『あなたと、コンビに、ファミリーマート』のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります」(同社)
ファミリーマート/セブン銀行
本契約に基づき、全国のファミリーマート店舗(AFCを除く)において、ファミリーマート独自デザインのATMサービスを展開する。ATM設置は2026年春頃より順次開始し、4年程度で約16,000台の設置を行う。
本サービスでは、現金の入出金に加え、各種キャッシュレス決済への現金チャージが可能となる。また、セブン銀行独自サービス「＋Connect(プラスコネクト)」を通じて、各種手続きや認証機能の提供も行っていく。
「ファミリーマートは、『あなたと、コンビに、ファミリーマート』のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります」(同社)