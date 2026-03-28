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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

おうち焼肉や鍋パーティーの翌日、壁やカーテンに残るあの油っぽいニオイ。換気扇を回しても食卓から天井のファンまでは距離があり、煙が部屋に広がるのを防ぎきれないですよね。

それならば！、と登場したのが「CORDLESS PORTABLE HOOD」。見た目は小さい扇風機のようですが、中身はポータブルなレンジフードで料理のすぐ近くで煙や油を低減できる優れモノなんですよ。

おトクな先行セールも始まっていたので、詳しくチェックしておきましょう。

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ほぼゼロ距離で油や煙をキャッチ

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「CORDLESS PORTABLE HOOD」の使い方はこの動画が分かりやすいかと。料理の横に置ける小型レンジフードというのが正確な説明となり、鍋やホットプレートから飛び出る煙や油をその場でキャッチ。

稼働時間は風量にもよって前後しますが、約2時間で満充電で約1時間〜4時間。コードレスなのでキッチンやリビングといった移動はもちろん、アウトドアでも活躍可能。

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本体には活性炭フィルターなど複数のフィルターを備えて、ニオイや油が部屋に広がるのを抑制。

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油分は高分子素材によりオイルポットに分離して溜まる仕組み。これだけ油を回収できているのであれば、テーブルなどのベタつきも抑えられそうですね。

風量は5段階

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吸引風量は5段階。騒音レベルは気になるところですが、風速5.5m/sもあればモクモクの煙もしっかり吸い込んでくれるでしょう。

お手入れもしやすい

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金属フィルターやオイルポットなどは簡単に分解して水洗いでき、繰り返し使えるのも助かるポイントです。

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付属三脚以外にはテーブルなどにクランプ固定できるオプション（有料）も存在。キッチンなど一定の場所で使う場合にはこちらの方が便利そうですね。

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焼き肉はしたいけど煙やニオイが気になる人には助かるアイテムになってくれそうなので、気になった人はぜひおトクなセール中にチェックしてみてください。

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Source: machi-ya, YouTube