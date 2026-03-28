現地時間3月28日（土）にドバイ・メイダン競馬場で行われるドバイゴールデンシャヒーン（G1）の出馬表が発表された。

●ドバイゴールデンシャヒーン（G1）

第6レース 1200メートル（ダート）

日本時間3月28日（土）23時55分（現地時間3月28日（土）18時55分）発走予定

※JRAによる馬券発売はなし

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坂井瑠星×矢作芳人のタッグでダート1200m頂上決戦へ

・出走予定JRA所属馬

アメリカンステージ（牡4・栗東・矢作芳人）坂井瑠星

馬番：

馬名

性齢・重量・騎手

調教師

ゲート番：

馬番：1

ベントルナート

牡5・57kg・J.オルティス

J.ダンジェロ

ゲート番：2

馬番：2

タズ

セ9・57kg・T.オシェア

B.シーマー

ゲート番：8

馬番：4

エルナシーブ

牡5・57kg・S.デソウサ

M.アル・メイリ

ゲート番：1

馬番：5

ラブシックブルース

セ8・57kg・M.バルザローナ

L.バロシオ

ゲート番：5

馬番：6

ミッドランドマネー

牡4・57kg・R.ドーソン

M.コスタ

ゲート番：7

馬番：7

ダークサフロン

セ4・57kg・C.ビーズリー

A.ビン・ハルマシュ

ゲート番：11

馬番：8

ナカトミ

セ7・57kg・F.ジェルー

W.ウォード

ゲート番：4

馬番：9

アメリカンステージ

牡4・57kg・坂井瑠星

矢作芳人

ゲート番：9

馬番：10

ムファサ

牡6・57kg・W.ビュイック

B.シーマー

ゲート番：6

馬番：11

カラーアップ

セ8・57kg・P.ドッブス

D.ワトソン

ゲート番：3

馬番：12

キャッツバイファイブ

セ5・57kg・D.タドホープ

D.ワトソン

ゲート番：12

馬番：13

ハンジャル

セ7・57kg・R.マレン

M.アル・メイリ

ゲート番：10