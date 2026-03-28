◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3−2DeNA(27日、横浜スタジアム)

初陣で勝利を飾ったヤクルトの池山隆寛監督が、試合後にインタビューに応じ喜びを語りました。

池山監督は開口一番「いやぁしびれるね。最後は神頼みでお願いしますと目をつぶった」と緊迫した展開での勝利に喜びを語ります。1点差の終盤、8回、9回とランナーを許し「嫌な展開だったが、そのあとよく踏ん張ってくれた」と選手らを称賛しました。

この接戦での1勝は、池山監督にとっても大事な勝利だったと明かし「逃げ切るかやられるかの差だと思うので、今日の1勝は大きかった」と振り返りました。

先発の吉村貢司郎投手を交代させた場面については「(投手コーチに)任そうかと思ったが、球数と相手のバッターを考えたときに代えた方がいいと判断しました」と明かすと、課題についても「ミーティングで言っていたことがやられた」と想定の展開だったことも打ち明け、それだけに最後には「もっといける手応えはある」と自信も語りました。