元日本テレビアナウンサーの多昌博志（たしょう・ひろし）さんが、７日に多発肝腫瘍のため、神奈川県内の病院で死去したことが９日、スポーツ報知の取材で分かった。６３歳だった。葬儀は近日中に近親者のみで執り行われる。はつらつとした耳なじみのいい声色で、名物スポーツアナとして知られた多昌さんが急逝した。関係者によると、３月２７日から体調不良のため入院。今月１日の６３歳の誕生日を病床で迎えていた。アナウン