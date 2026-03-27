観月ありさ「90年代」美脚際立つ懐かしモデル姿公開「今も昔も異次元」「伝説の8頭身」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/27】女優の観月ありさが3月26日、自身のInstagramを更新。懐かしい過去の写真を公開し、注目が集まっている。
【写真】49歳女優「伝説の8頭身」90年代のモデル姿の圧巻美脚に釘付け
観月は「整理していたら出てきた！と。デザイナーの丸山敬太さんが懐かしい写真を送ってくれました」と報告。「そうだ！敬太さんにお誘い頂いて。素敵なページをやらせて頂いたなぁ〜と。思い出した」とつづり、過去の雑誌のページを公開した。ピンクのミニワンピースに大きな花のヘッドドレスを合わせた姿など、圧倒的な股下の長さと美しい脚のラインが際立つモデルショットを複数枚披露した。自身の仕事の写真については「ほぼ持っていない」と明かしつつ、「思い出の1コマとして。残しておこう」と記し、ハッシュタグには「＃90年代ファッション」などのワードが添えられている。
この投稿に、ファンからは「伝説の8頭身、やっぱりすごすぎる」「股下何センチあるの」「今も昔も異次元なスタイルの良さ」「美しすぎて衝撃」「今見てもお洒落」「可愛すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】49歳女優「伝説の8頭身」90年代のモデル姿の圧巻美脚に釘付け
◆観月ありさ、美脚際立つ懐かしい写真を披露
観月は「整理していたら出てきた！と。デザイナーの丸山敬太さんが懐かしい写真を送ってくれました」と報告。「そうだ！敬太さんにお誘い頂いて。素敵なページをやらせて頂いたなぁ〜と。思い出した」とつづり、過去の雑誌のページを公開した。ピンクのミニワンピースに大きな花のヘッドドレスを合わせた姿など、圧倒的な股下の長さと美しい脚のラインが際立つモデルショットを複数枚披露した。自身の仕事の写真については「ほぼ持っていない」と明かしつつ、「思い出の1コマとして。残しておこう」と記し、ハッシュタグには「＃90年代ファッション」などのワードが添えられている。
◆観月ありさの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「伝説の8頭身、やっぱりすごすぎる」「股下何センチあるの」「今も昔も異次元なスタイルの良さ」「美しすぎて衝撃」「今見てもお洒落」「可愛すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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