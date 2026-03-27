圧倒的な実力で審査員から注目を浴び、総合5位にランクインしている20歳の候補生・RIRA（リラ）が、合宿に向けたパッキングの様子を公開した。

【映像】20歳練習生のすっぴん顔

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送。また特別動画では、候補者たちが合宿へと向かう際の自宅でパッキングする様子が映された。

華やかなメイクと長い爪が話題のRIRAは、すっぴんで緑色のスウェット姿で登場、恩師であるダンスの先生から贈られたという茶色のセットアップを紹介。「休みの時も先生に近づけるように使います」と師への敬意をのぞかせた。さらに、自身でデザインしたという缶バッジ付きの黒いニット帽や、友人から贈られたサッカーユニフォーム風の練習着など、こだわり抜いたアイテムを次々とスーツケースに詰めていく。

また、自身のコンディション管理についても言及。マヌカハニーのスプレーやのど飴、ボトル入りのマヌカハニーを取り出し、「手術をしてから喉の調子がちょっと微妙なので、毎日ケアをしていつも通り生活できるようにしている」と、過去の試練を明かしつつ、ストイックに喉を労わる一面を見せた。

パッキングの終盤には、予備のネイルチップを見せ「いつ折れるかわかんないんで」と、細部まで抜かりない準備の良さを披露。最後には、厚手のパーカーの扱いに苦戦し「ママ、パーカーたたんで！」と母親に助けを求めるという、20歳らしい等身大の素顔も見せていた。