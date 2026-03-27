Image: Raymond Wong / Gizmodo US

新生活、新しい音。Sonos（ソノス）スピーカーを初めて導入するという人がチェックすべきが、この春発売予定のSonos Era 100 SL。既存のEra 100スピーカーからマイクを削ぎ落としたミニマルなエントリーモデル、Sonosの音を始めるのにはピッタリです。一方ですでにSonosユーザーという人は、オーディオシステムの追加（リアスピーカーとしなど）として大正解。

4月上旬の日本発売に先駆けて（アメリカでは3月31日発売）、米GizmodoがEra 100 SLをレビューしました。

日本での価格は2万9800円。

いい音をもう少し安く

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Era 100 SLに既視感あると思った人は正解。SonosにはすでにEra 100がありますから。Bluetooth/ Wi-Fi接続のワイヤレススピーカーで、バッテリーは内蔵されておらず電源につなぐ必要あり。ブックシェルフスピーカーという立ち位置です。今回のEra 100 SLはそれと大きく違わず、同じく棚や壁に設置して電源とらなきゃだめ。

オーディオ的視点で見ても、100と100 SLのセットアップは同じ。アンプ、ツイーター、ウーファー、商品説明を見てもコピペレベルで同じ。つまり同じ音。

100の音がいいので、当然100 SLの音もいい。低域はパンチが効き、中高域はクリアでしっかり。Bobby Charlesの「All the Money」を試聴しましたが、ボーカルの明るさ、サックスとギターの区別化、Charlesの重なる語りなど、非常に素晴らしいサウンドでした。

Era 100 SLは、低域強めスピーカーと言ってよし。Outkastの「West Savannah」「Crumblin’ Erb」の低域はやりすぎ感もなく、ボーカルに引っ張られることもなくバランスのいい効き具合でした。

単体使い？ オーディオ連携？

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単体スピーカーとしてもいいのですが、Sonosのオーディオエコシステムの中に入れてもいいです。Sonos Playスピーカー2基と一緒に使ってみたところ（Playをステレオスピーカーのペアとして使い、Era 100 SLは部屋の右側に設置）、空間を満たすそのサウンド非常によし。好きです（Sonos他端末とのセットアップは、Sonosアプリから設定可能。数分で簡単にできます）。

Sonosにはサウンドバー（Arc、Beam、Ray）がありますが、それと一緒にして、Era 100 SLをリアスピーカーとして使うのもあり。すでにSonosユーザーと言う人の楽しみかたですね。ちなみにEra 100 SLは、Dolby Atmosの空間オーディオが音楽では非対応ですが、シアターモードでは使えます。

Era 100 SLの狙いが、SonosユーザーにSonosオーディオエコシステムに追加できる安価なオプションを提供することだとしたら、もうそれは正解。間違いないです。一方で、単体メインスピーカーとしてSonosエントリーモデルを検討してもらうとしたら、ある程度プラスマイナスを理解した上でなら悪くない選択肢です。

エントリーモデル、バジェットモデルには安い理由があります。Era 100 SLの場合、それはマイク非搭載なこと。マイクがない＝音声認識機能なし、つまりスピーカーに話しかけて音楽を再生停止したり、天気予報やニュースを流してくれたりする音声アシスタントがいないということ。ただ、前述したとおりSonosエコシステムに100 SLを加えるという人は、他端末にマイクがあるので問題なし。

マイクなしで、他にも使えなくなるのがSonosのTrueplay機能。これは端末のマイクで室内環境音を拾い、それを元にイコライザーがいい感じに流す音を自動調整してくれるものです。これが100 SL単体では使用できません。

が、iPhoneでアプリを開いてiPhoneのマイクを使えばできます。iPhoneを持って部屋の中をうろちょろする必要があるのですが、使えることは使えます。ちなみにTruplayをスマホで使えるのはiOSのみ、Androidは対応なし。まぁ、iPhoneでTruplayやってみましたが、音に大きな違いは感じなかったので（あくまでも僕の耳では）、これ目当てでマイクいるとは思わない…かもしれません。

Era 100とEra 100 SLの価格差は30ドル（日本では3,000円）。純粋にマイクの値段と考えてよし。音声アシスタント使ったことない！という人なら、使わないものにお金払う必要ないわけで。

安定のSonosクオリティ

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エントリーモデルですが、Sonosのスピーカーに期待することは一通り網羅。Wi-Fi接続できるので、Sonosアプリからの操作（音量、他スピーカーとのペアリング、Trueplayなど）が一番ラク。ステレオスピーカーとして使用する場合は、同じシリーズのSonosペアじゃないとダメなので、Era 100 SLならEra 100 SLかEra 100。同時発表でポータビリティを重視したPlayと機能はほぼ同じです。

100SLはタッチ操作なのですが、これ非常にスムーズ。最近使って覚えているタッチ操作の中ではトップクラスです。スピーカーにあるボタンは音量スライダー、曲繰りボタン、再生・停止ボタン。後ろにはBLuetoothペアリングのボタンとUSB-Sポートあり。

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デザインもシンプル。色も白と黒のみ。アクセントカラーもなしです。

総評

SonosオーディオのTHEエントリーモデル。面白みのあるガジェットではないものの、Sonosのオーディオエコシステムの追加メンバーとしては大正解。Era 100と迷う人はマイク関連の機能を使うか、自分に問うてみてください。

いいところ：音、タッチ操作、他Sonosと同等の機能 残念なところ：音声アシスタント非対応、Era 100と価格差があまりない