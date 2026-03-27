4月24日 発売予定 価格： 1,760円

テイルポットは、ASMRボイスドラマレーベル「MELLOW VOICE」より「【デート・ア・ライブ】時崎狂三ASMR ～永遠に、あなたを甘く独り占め～」を4月24日に発売する。価格は1,760円。

本作は「デート・ア・ライブ」の登場人物・時崎狂三によるASMR音声作品で、CVはアニメ版と同じく真田アサミさんが担当、脚本は原作者の橘公司氏完全監修となる。原作小説やアニメの雰囲気はそのままに、音声作品ならではの「没入感」と「実在感」が楽しめる。

【あらすじ】

暗闇の中で、あなたは目覚める。

どうやら狂三の影の中に引きずり込まれてしまったようだ。

彼女は、あなたを骨抜きにし、自分のものにしようとしているらしい。

「まさかこのようなことに能力を使う日が来るだなんて

夢にも思いませんでしたわ」

そして響き渡る――刻々帝〈ザフキエル〉の詠唱。

増える、増える、狂三の気配。

耳元で囁かれながらの添い寝攻撃、マッサージ、シャンプーから耳かきまで。

彼女の独占欲が繰り出す、他の誰にもマネできないデートが幕を開けた……。

(C)橘公司・つなこ