「かわいい子犬と目黒くん」目黒蓮、CMオフショット公開！ 「メガネ姿の蓮くんばりカッコよすぎるよ」
Snow Manの目黒蓮さんは3月27日、自身のInstagramを更新。眼鏡ブランド「Zoff」の新CMオフショットを公開しました。
【写真】目黒蓮のCMオフショット
ファンからは「ワンちゃんとめぐかわいすぎ」「20個くらい持ってきてるのかわいい」「わんちゃんと楽しそうにしてるの好きすぎる」「ワンちゃんとのカットが可愛い」「かわいい子犬と目黒くん 素敵な雰囲気」「蓮くん×わんこ最強に大好きで可愛くて困ったあああ」「犬になりたい…笑」「メガネ目黒くん大好き」「メガネ姿の蓮くんばりカッコよすぎるよ」など、絶賛の声が寄せられました。
コメントでは「めめ、今年も大活躍でしたね」「今年はたくさんの幸せ貰えたよ」「今年も沢山の幸せありがと」など、温かい声が多数寄せられています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】目黒蓮のCMオフショット
「可愛くて困ったあああ」目黒さんは「Zoffの新CMが4月3日から放送開始します！」と報告し、7枚の写真を投稿。1〜3枚目では、眼鏡やサングラスをスタイリッシュに掛けこなすソロショットを披露しました。さらに「テーマも雰囲気もとてもかわいくて何より今回はわんちゃんが協力してくれました」とつづり、4枚目以降では犬と触れ合う姿も公開。優しく抱きかかえたり、目線を合わせてほほ笑んだりするなど、柔らかな表情が印象的です。
「今年も沢山の幸せありがと」たびたび撮影のオフショットを公開している目黒さん。2025年12月31日には「2025年本当にありがとうございました」とつづり、19枚の写真を投稿しました。さまざまなシーンのオフショットを公開し、1年を振り返る内容となっています。
コメントでは「めめ、今年も大活躍でしたね」「今年はたくさんの幸せ貰えたよ」「今年も沢山の幸せありがと」など、温かい声が多数寄せられています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)