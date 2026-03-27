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テレビから占い番組が消えた理由は「コンプライアンス」だった。現代の番組が講じる「あくまでも占いです」という防衛策

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【下矢一良の正直メディア】が「アレはコンプラ的にOKなのか？フジテレビの占い番組がこの時代に放送できるワケ」を公開した。かつて高視聴率を連発していた占い番組がテレビから姿を消した理由と、現在の番組が生き残るためのコンプライアンス対策について解説している。



動画ではまず、2004年から2008年頃にかけて細木数子氏が出演する占い番組や『オーラの泉』といったスピリチュアル番組が全盛期を迎えていたことに言及。細木氏の番組は視聴率が20%を超えるほどの人気を博していた。さらに細木氏はビジネス面でも手腕を発揮し、月額315円の携帯サイトで150万人の会員を集め、年間「57億円」を売り上げていたという規格外のエピソードも披露された。



しかし、現在ではこうした占い番組は激減している。下矢氏はその理由を「コンプライアンス」だと断言する。霊感商法が問題となる中、占い番組が「霊感商法を信じさせるような土壌」になっていると弁護士から指摘が入り、非科学的なものを放送するのはよろしくないという放送基準が意識されるようになったためだ。



では、フジテレビの『突然ですが占ってもいいですか？』などの現代の占い番組は、どのようにして放送を成立させているのか。下矢氏によれば、「未来を断定するものではありません」「あくまでも占いです」といった注意書きを番組内で提示することで、エンターテインメントとしての線を引いているという。さらに、占い師が「決めつけ」を行うのではなく、占いをきっかけとしたトーク番組という位置づけにすることで、時代に合わせた工夫を凝らしていると解説した。



占い番組の変遷から、テレビ業界におけるコンプライアンスの歴史と、制作者たちの時代に合わせた試行錯誤が垣間見える。下矢氏は、現在の制作スタッフに対して「よくこれをやったなと思う」と賛辞を送り、動画を締めくくった。



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