ちゃんみな、初アリーナツアー完遂 有明アリーナで圧巻パフォーマンス、1万5000人魅了「東京ドームで会いましょう！」
ちゃんみなが26日、東京・有明アリーナにて全国ツアー『AREA OF DIAMOND 4』のファイナル公演を開催した。同ツアーはちゃんみなにとって自身初のアリーナツアーであり、2月7日の新潟・朱鷺メッセ公演を皮切りに、これまで全国7都市14公演が開催された。
【ライブ写真】多彩な衣装で魅了！ちゃんみな『AREA OF DIAMOND 4』有明アリーナ公演のステージショットがたっぷり
同公演はチケット予約開始と同時に即完売。公演の模様はU-NEXTにて独占ライブ配信されるとともに、自身初の試みとなる全国150館規模の映画館での生中継（ライブビューイング）でも全国に届けられた。
ライブ冒頭、ステージ上のスクリーンに黒雲や溶岩、大地から噴き上がるマグマといった不穏な映像が映し出される。幕が降りると、ステージには洞窟のようなセットが出現し、その中央に黒い衣装をまとって岩肌に鎮座するちゃんみなが登場。髪はメデューサのように四方へ伸び、岩肌とつながっている。
まるで地獄に幽閉されているかのようなセットの中、「美人」からライブはスタート。続いて重低音が響く「WORK HARD」「ダイキライ」と攻撃的な楽曲を続け、ステージ上をのたうち回りながらシャウトするちゃんみな。あまりの迫力にフロアからはどよめきが起こる。
センターステージでダンサーたちと3拍子のワルツを踊る「ディスタンス」、自分の分身とアイデンティティを争うようなコレオグラフが特徴的な「ルーシー」と続けると一転、ステージには静寂が訪れ、暗闇の中で英語と日本語の両方による詩の朗読が行われる。
「人々は善悪さえ決めたがる。愚かな者、優れている者、やさしい者。それと、悪い奴、良い奴。私たちにはストーリーを知る必要がある。ヒーローだったのか、ヴィランだったのか。次の世代へと語り継がれていく。当の本人は本当のことなんて死んでも口にしないから。嘘のまま語り継がれていく。その人物の背景など、これまでの必死な努力など、まるでなかったかのように……」
そこからは、それまでの怒りに満ちた雰囲気が嘘のように、ショービジネス然とした派手なステージへ。黒髪ショートに挑発的な網タイツが印象的な衣装に着替えたちゃんみなが現れ、「TEST ME」「ハレンチ」と人気曲が続く。
ちゃんみなは「ついに今日、ここ東京で最終日を迎えます。改めて、全公演満員ありがとうございます！ 今日はいろいろな格好の私が出てくるけど、全部ちゃんみなです！」と呼びかけ、続く「B級」ではおなじみのお尻シェイクでフロアを沸かせる。「ボイスメモ No.5」をオーディエンスとともに歌い、「Rainy Friday」ではステージに出現したシャワールームの中でダンサーと妖艶に絡み合った。レインボーカラーのウィッグをまとって歌う「東京女子」「Call」、そしてライブでは久しぶりに披露する初期の人気曲「CHOCOLATE」など、幅広い楽曲で会場を盛り上げた。
ステージのスクリーンに東京の夜景が映し出されると、「なぜステージに東京を作ったか？ それは、これまでの曲を東京で作ってきたから。東京の街の片隅で、小さくなって作った曲たち。それをこの場所で歌えるってことは、私にとってすごく大きなことです。次の曲、一緒に歌ってくれたら、あのとき、泣きながら曲を作っていた私が救われると思う。一緒に歌ってくれますか？ みんな愛してるよ」と語り、エレキギターをかき鳴らしながらアリーナを一周し、「I’m Not OK」を歌唱。
ギターを抱えたままシャウトしながら歌う「I’m a Pop」、バンドアレンジによる重低音とグルーヴが際立つ「FLIP FLAP」や「^_^」などでさらにフロアを盛り上げると、2度目の朗読へ。「あなたは今、4人の人間を見る。でも、このすべてが私で、このすべてがあなた。私たちには、決めきれない、数えきれない顔、数えきれない人格がある。決める必要なんてない。（中略）愚かな者、優れている者、やさしい者。悪い奴、良い奴。それらすべてが、私である」と語った。
再び姿を現したちゃんみなは、ギリシャ神話の女神を思わせる白いドレスに着替え、本人の壮絶な生い立ちをポエトリーリーディングのように語る「想像力」を披露。その後「Angel」を熱唱し、本編ラストとなる「i love you」では痛みとともに巨大な愛を歌い上げた。歌い終えたステージのスクリーンには、飛び立つペガサスの映像が静かに映し出される。地獄で始まり、その地獄の中にある天国へと至るようなライブ構成だ。
アンコールでは代表曲「Never Grow Up」を全員で熱唱し、ラストは社会現象となったアンセム「NG」。会場が割れんばかりの大合唱に揺れる中、圧巻のパフォーマンスで会場約1万5000人のオーディエンスを魅了した。
最後に「次でAREA OF DIAMONDがFINALを迎えます。東京ドームで会いましょう！みんなの愛、伝わってるからね。心配しないでね」と告げ、大歓声に包まれて『AREA OF DIAMOND 4』は幕を閉じた。
ちゃんみなは、7月11日、12日に東京ドーム公演『AREA OF DIAMOND FINAL』を開催する。
■セットリスト
M01. 美人
M02. WORK HARD
M03. ダイキライ
M04. ディスタンス
M05. ルーシー
M06. TEST ME
M07. ハレンチ
M08. I cannot go back to you
M09. B級
M10. ボイスメモ No.5
M11. Rainy Friday
M12. 東京女子
M13. Call
M14. CHOCOLATE
M15. I’m Not OK
M16. I’m a Pop
M17. FLIP FLAP
M18. ^_^
M19. 想像力
M20. Angel
M21. i love you
＜アンコール＞
EN01. Never Grow Up
EN02. NG
【ライブ写真】多彩な衣装で魅了！ちゃんみな『AREA OF DIAMOND 4』有明アリーナ公演のステージショットがたっぷり
同公演はチケット予約開始と同時に即完売。公演の模様はU-NEXTにて独占ライブ配信されるとともに、自身初の試みとなる全国150館規模の映画館での生中継（ライブビューイング）でも全国に届けられた。
まるで地獄に幽閉されているかのようなセットの中、「美人」からライブはスタート。続いて重低音が響く「WORK HARD」「ダイキライ」と攻撃的な楽曲を続け、ステージ上をのたうち回りながらシャウトするちゃんみな。あまりの迫力にフロアからはどよめきが起こる。
センターステージでダンサーたちと3拍子のワルツを踊る「ディスタンス」、自分の分身とアイデンティティを争うようなコレオグラフが特徴的な「ルーシー」と続けると一転、ステージには静寂が訪れ、暗闇の中で英語と日本語の両方による詩の朗読が行われる。
「人々は善悪さえ決めたがる。愚かな者、優れている者、やさしい者。それと、悪い奴、良い奴。私たちにはストーリーを知る必要がある。ヒーローだったのか、ヴィランだったのか。次の世代へと語り継がれていく。当の本人は本当のことなんて死んでも口にしないから。嘘のまま語り継がれていく。その人物の背景など、これまでの必死な努力など、まるでなかったかのように……」
そこからは、それまでの怒りに満ちた雰囲気が嘘のように、ショービジネス然とした派手なステージへ。黒髪ショートに挑発的な網タイツが印象的な衣装に着替えたちゃんみなが現れ、「TEST ME」「ハレンチ」と人気曲が続く。
ちゃんみなは「ついに今日、ここ東京で最終日を迎えます。改めて、全公演満員ありがとうございます！ 今日はいろいろな格好の私が出てくるけど、全部ちゃんみなです！」と呼びかけ、続く「B級」ではおなじみのお尻シェイクでフロアを沸かせる。「ボイスメモ No.5」をオーディエンスとともに歌い、「Rainy Friday」ではステージに出現したシャワールームの中でダンサーと妖艶に絡み合った。レインボーカラーのウィッグをまとって歌う「東京女子」「Call」、そしてライブでは久しぶりに披露する初期の人気曲「CHOCOLATE」など、幅広い楽曲で会場を盛り上げた。
ステージのスクリーンに東京の夜景が映し出されると、「なぜステージに東京を作ったか？ それは、これまでの曲を東京で作ってきたから。東京の街の片隅で、小さくなって作った曲たち。それをこの場所で歌えるってことは、私にとってすごく大きなことです。次の曲、一緒に歌ってくれたら、あのとき、泣きながら曲を作っていた私が救われると思う。一緒に歌ってくれますか？ みんな愛してるよ」と語り、エレキギターをかき鳴らしながらアリーナを一周し、「I’m Not OK」を歌唱。
ギターを抱えたままシャウトしながら歌う「I’m a Pop」、バンドアレンジによる重低音とグルーヴが際立つ「FLIP FLAP」や「^_^」などでさらにフロアを盛り上げると、2度目の朗読へ。「あなたは今、4人の人間を見る。でも、このすべてが私で、このすべてがあなた。私たちには、決めきれない、数えきれない顔、数えきれない人格がある。決める必要なんてない。（中略）愚かな者、優れている者、やさしい者。悪い奴、良い奴。それらすべてが、私である」と語った。
再び姿を現したちゃんみなは、ギリシャ神話の女神を思わせる白いドレスに着替え、本人の壮絶な生い立ちをポエトリーリーディングのように語る「想像力」を披露。その後「Angel」を熱唱し、本編ラストとなる「i love you」では痛みとともに巨大な愛を歌い上げた。歌い終えたステージのスクリーンには、飛び立つペガサスの映像が静かに映し出される。地獄で始まり、その地獄の中にある天国へと至るようなライブ構成だ。
アンコールでは代表曲「Never Grow Up」を全員で熱唱し、ラストは社会現象となったアンセム「NG」。会場が割れんばかりの大合唱に揺れる中、圧巻のパフォーマンスで会場約1万5000人のオーディエンスを魅了した。
最後に「次でAREA OF DIAMONDがFINALを迎えます。東京ドームで会いましょう！みんなの愛、伝わってるからね。心配しないでね」と告げ、大歓声に包まれて『AREA OF DIAMOND 4』は幕を閉じた。
ちゃんみなは、7月11日、12日に東京ドーム公演『AREA OF DIAMOND FINAL』を開催する。
■セットリスト
M01. 美人
M02. WORK HARD
M03. ダイキライ
M04. ディスタンス
M05. ルーシー
M06. TEST ME
M07. ハレンチ
M08. I cannot go back to you
M09. B級
M10. ボイスメモ No.5
M11. Rainy Friday
M12. 東京女子
M13. Call
M14. CHOCOLATE
M15. I’m Not OK
M16. I’m a Pop
M17. FLIP FLAP
M18. ^_^
M19. 想像力
M20. Angel
M21. i love you
＜アンコール＞
EN01. Never Grow Up
EN02. NG