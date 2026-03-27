2000GT・LFAの系譜を受け継ぐ「フラッグシップスポーツカー」

2025年12月に世界初公開となった、トヨタのフラッグシップスポーツカーである「GR GT」。



その後に開催された「東京オートサロン2026」や「大阪オートメッセ2026」では実車がブースに展示され、多くの来場者の注目を集めていましたが、果たしてどのようなモデルなのでしょうか。

GR GTは「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を掲げるTOYOTA GAZOO Racingのフラッグシップモデルとされています。

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開発の初期、すなわち車両のコンセプトを策定する段階から、マスタードライバーである“モリゾウ”こと豊田章男会長を中心に、プロドライバーの片岡龍也選手、石浦宏明選手、蒲生尚弥選手、ジェントルマンドライバーの豊田大輔選手や社内の評価ドライバーが、エンジニアとワンチームになって開発を進めてきたモデルとなっています。

かつて販売された「2000GT」やレクサス「LFA」に続くフラッグシップの位置づけとなっており、クルマのパフォーマンスを高めるため、トヨタ初の新技術を積極的に取り入れ、今までにない数多くのチャレンジを重ねて誕生した1台なのです。

その基本となる骨格には、トヨタとしては初となるオールアルミニウム骨格が採用されており、ボディパネルにはカーボンや樹脂といったさまざまな素材を適材適所に使用し、強くて軽いボディに仕上がっています。

その車両重量は1750kg以下が開発目標値となっていることからも、その軽さをうかがい知ることができるでしょう。

気になるパワートレインは、新開発の4リッター V型8気筒ツインターボエンジンで、低全高、低重心パッケージを実現すべく、徹底的に小さく、軽くを設計思想として開発されたもの。

ショートストローク化によってエンジンの全高を抑え、バンク内に2つのターボを配置したホットV型式、ドライサンプシステムの採用によってオイルパンの薄型化も図られています。

トランスミッションはトランスアクスル一体型のシングルモーターハイブリッドシステムが採用されており、トランスアクスルはモータージェネレーター（MG）に加え、トルクコンバーターを配した「WSC（ウェット・スタート・クラッチ）」を使用した新開発の8速AT、機械式LSDを一体にすることで、動力をタイヤまでダイレクトに出力してくれます。

これらを組み合わせたパワートレインは、システム最高出力（開発目標値）は650PS以上、最大トルクも850Nm以上という圧倒的なパフォーマンスで、最高速度も320km／h以上とされていますが、ハイパフォーマンスながら継続的な販売を続けるために、今後さらに厳しくなる排ガス規制への対応も視野に入れているというから驚きです。

特徴的なロングノーズのエクステリアデザインは空力と冷却性能を追求したもの。

「公道を走るレーシングカー」をテーマに、空力性能を追求した理想のフォルムをベースに、最終的なデザインを決めるという、通常の市販車とは真逆のアプローチで生まれています。

一方のインテリアは、フラッグシップモデルとしての高級感も備えつつも、ドライビングポジションと視界を最重視したデザインとなっています。

スイッチ類もドライビングに関わるものはステアリング付近に配置して直感的に押しやすい位置と形状にしているほか、メーター表示もサーキット走行時にシフトアップインジケーターやシフトポジションといった情報が、瞬時に読み取りやすいように試行錯誤しながら作り上げたものとなっています。

そのほか、足回りは前後にアルミ鍛造アームも使用したダブルウィッシュボーン式を採用。ブレーキはブレンボ製のカーボンセラミックディスクブレーキを装着。

タイヤはフロントに265／35ZR20、リアに325／30ZR20サイズのミシュラン「パイロットスポーツ カップ2」専用開発品が装着されるなど、本格的な装備が盛りだくさんとなっているのも特徴です。

発売は2027年ごろの発売を目指して開発中とのことで、正式な日時や価格などは明らかとなっていませんが、2000GTやレクサスLFAに次ぐフラッグシップスポーツモデルとして、登場する日が待ち遠しい1台であることは間違いありません。