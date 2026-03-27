「なんで抱きついてるの！？」FRUITS ZIPPER・松本かれん、メンバーを隠し撮り？ 「ええ！ばぶすぎる」
FRUITS ZIPPERの松本かれんさんは3月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。メンバーを隠し撮り？ した様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】FRUITS ZIPPER・松本かれんが隠し撮りしたメンバーとは？
この投稿には、真中さん本人から「メイク中に眠くなったんだっけなんでだっけか」と返信が。また、ファンからは「なにやってんの笑」「なんで抱きついてるの！？」「ええ！ばぶすぎる」「可愛さの衝撃でとち狂いそう」「流石にメロい」「絶対守る」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】FRUITS ZIPPER・松本かれんが隠し撮りしたメンバーとは？
「可愛さの衝撃でとち狂いそう」松本さんは「まなふぃーがメイクさんに抱きついてるところ見つけた」とつづり、隠し撮り風の写真を投稿。メンバーの真中まなさんがメイク担当のスタッフに抱きついている姿が写っています。目を閉じ、頭を寄せている姿がとてもかわいらしいです。
アイドルとハグをする姿も公開24日の投稿では、女性アイドルグループ・CUTIE STREETの桜庭遥花さんとハグをする姿を公開した松本さん。ファンからは「まってなにこれ尊い泣ける」「ぱるれんたん、永遠」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)