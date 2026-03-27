「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平選手が開幕に合わせ、チームメートに腕時計をプレゼントしたことが明らかになった。

セイコー社製で約６０万円とみられる腕時計をプレゼントし「開幕おめでとう ３連覇へ」というメッセージも添えられていたという。テオスカー・ヘルナンデス外野手は「みんな知ってるようにショウヘイはこのチームにとって欠かせない存在。彼は本当に素晴らしいチームメートであり、人としても最高の人間だ。いつも仲間を気遣い、みんなが気持ちよく過ごせるように心がけている」と語った。

大谷はＷＢＣを戦った侍ジャパンでも、米国移動の際にチームメートにヘッドフォンをプレゼントするなど、チームの一体感を増すために尽力してきた。昨年のナ・リーグ優勝決定シリーズではＭＶＰを獲得したが、そのトロフィーの刻印部分に「ＴＥＡＭ ＥＦＦＯＲＴ」（チーム努力）と張り紙をして、チームのムードを高めていた。

開幕戦には「１番・ＤＨ」で先発出場する大谷。試合前練習ではキャッチボールなどを行って調整していた。