歌手の浜崎あゆみ（47）が3月25日にインスタグラムのストーリーズで明かした内容がファンの間で話題だ。

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浜崎は投稿で「通しリハーサル1日目終了しました」と、4月8日から始まる全国ツアーの準備に余念がないことをアピール。続けて、「近くのコンビニへ意気揚々と入ったものの、勝手が分からず立ち尽くしています」と、リハーサルの最中にコンビニに立ち寄った際にどうしていいか分からなくなったと明かしている。

実際、投稿された静止画は、本人が陳列棚の前でボー然としている姿を後ろから撮影したもの。また、次のストーリーズでは「コンビニ前回いつ行ったか忘れた」とつづっている。どうやらコンビニに行くのは、本人としては非常に珍しいことのようだ。

「浜崎さんは全盛期にコンビニに行った際に客が殺到し、店内に人がすし詰め状態になった経験があるらしいですから、意識的に行かないようにしている可能性が高いですね。一般人では考えられない生活を強いられてきた浜崎さんがコンビニに行ったとしたら、近年は急速にセルフレジが増えたりしていますから、戸惑うのも無理はないでしょう。とはいえ、どこか『私は庶民が行く店には行かないのよ』というセレブアピールにも見えてしまいますがね」と週刊誌芸能記者は苦笑する。

その指摘通り、この投稿がメディアで報じられるや、ニュースサイトのコメント欄には《昭和の大物芸能人みたいな類いのアピールかい？》といったイジりのコメントがつく事態に。果ては《もういいって浮世離れした私アピール。そんな人がどうやって子育てしてんのよ》と、今年で7歳と5歳になる長男と次男の子育てを危ぶむ声も上がっているが、「子育てについての心配はないはず」と指摘するのはスポーツ紙芸能デスクだ。

「さらに次のストーリーズで本人が思い出していますが、前回、浜崎さんがコンビニに行ったのは2023年10月。その際の動画は今もインスタにありますが、浜崎さんは店内で幼児用の恐竜がテーマの本を買おうとして、それを手に取っていました。常日頃から子供たちのことを意識していることが見て取れますから、心配はいらないでしょう」

「コンビニに行った」という情報発信から始まった育児への懸念はファンの杞憂だったようだ。

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隠そうとしても隠しきれない「セレブ感」もまた、浜崎あゆみが注目される理由の1つだろう。関連記事【もっと読む】原型は2017年の情報か？ 浜崎あゆみ「豪邸売却デマ」分析で出てくる「拡散された理由」…では、どうにも消せない本人の「お金持ち感」について伝えている。