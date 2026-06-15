阿久根市の住宅地で、きのう14日からサルの目撃情報が相次いでいます。 人を追いかけたり、子ネコが襲われ死んだりする被害も出ていて注意が必要です。 クワを持ち、何かを気にしている様子の男性。慌てて建物に入ると、飛び出してきたのは…、「サル」です。こちらは14日午後5時半ごろ、阿久根市脇本の住宅に設置された防犯カメラの映像です。 「私のほうに向かって威嚇してきた」 （サルに遭遇した住民）「私のほうに向