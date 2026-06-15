大食いタレント・ギャル曽根が１５日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ」（月曜・午後７時）に出演。デカ盛りグルメに挑んだ。４月２７日放送の同番組の「ギャル曽根ＶＳチャレンジグルメ」で完食には成功したもののお笑いコンビ「カゲヤマ」の益田康平にタイム差で敗北。１年４か月ぶりの黒星を喫し話題となったギャル曽根は今回、「ギャル曽根ＶＳチャレンジグルメ」で「大食いＷ杯」と題して、サッカー元日本代表の安田理大さん