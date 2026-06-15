日本ハム・北山亘基投手が、先発する１６日の広島戦（マツダ）に向け、交流戦優勝を手繰り寄せる投打両面での活躍を誓った。雨天中止の未消化分で巡って来た登板機会。５勝目を挙げた７日のヤクルト戦（神宮）で“打者引退”を宣言していただけに「もう一回バットを持てるということで。生き返った感覚で頑張ります」と、ちゃめっ気たっぷりに意気込んだ。ただ、本当に打の貢献も欠かせない状況になった。交流戦Ｖの条件は、