福岡大MF芳野凱斗の鳥栖入団が内定!飯塚高出身のサイドアタッカー「結果で恩返しできるように」
サガン鳥栖は26日、福岡大からMF芳野凱斗が26/27シーズンより新加入することが内定したと発表した。特別指定選手としての承認も受けている。今季の背番号は43となる。
同選手は飯塚高から福岡大に進学した選手で、切れ味の鋭いドリブルを武器とするサイドアタッカー。クラブも1対1の強さや、スピードで局面を打開する能力などを評価しているという。身長170cm、体重68kg。
クラブを通じ「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアを、サガン鳥栖という歴史ある素晴らしいクラブでスタート出来ることを大変嬉しく思います。これまで自分を支えてくれた家族、友人、チームメイト、ご指導してくださった指導者の方々、応援してくれる全ての方々に感謝し、謙虚に、ひたむきに取り組み、結果で恩返しできるように頑張ります。サガン鳥栖に関わる全ての皆様、応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
同選手は飯塚高から福岡大に進学した選手で、切れ味の鋭いドリブルを武器とするサイドアタッカー。クラブも1対1の強さや、スピードで局面を打開する能力などを評価しているという。身長170cm、体重68kg。
クラブを通じ「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアを、サガン鳥栖という歴史ある素晴らしいクラブでスタート出来ることを大変嬉しく思います。これまで自分を支えてくれた家族、友人、チームメイト、ご指導してくださった指導者の方々、応援してくれる全ての方々に感謝し、謙虚に、ひたむきに取り組み、結果で恩返しできるように頑張ります。サガン鳥栖に関わる全ての皆様、応援よろしくお願いします!」とコメントしている。