ドウシシャは、サーキュレーターと照明器具を融合させたシーリングファンライト「CIRCULIGHT（サーキュライト）」シリーズより、Amazon Alexaに対応した「サーキュライト EZシリーズ スイング12畳 アレクサ対応モデル」を2026年3月30日より発売します。公式オンラインストアでの販売価格は4万1580円（税込）。

「サーキュライト EZシリーズ スイング12畳 アレクサ対応モデル」

記事のポイント LED照明にサーキュレーターを融合させた「サーキュライト」に、アレクサの音声操作やアプリに対応した新モデルが登場。照明の色やファンの風量などもアプリやリモコンから設定可能。簡単に設置できるので、手軽にスマートホーム化することができます。

本製品は、サーキュライトシリーズとして初めて「Amazon Alexa」とスマートホームアプリ「Smart Life」に対応したモデルです。本体をWi-Fiに接続することで、「Amazon Echoシリーズ」をはじめとするアレクサ搭載デバイスに「アレクサ、ファンつけて」などと話しかけるだけで、ハンズフリーで照明やファンを操作できます。

さらに、専用アプリから風量や明るさ、タイマー機能、シーン設定など、さまざまな操作や設定が可能。専用アプリを通じて宅外からの操作にも対応しており、外出先からでも照明やファンをコントロールできます。従来通りリモコンでの操作も可能です。

アプリを使えば、指定した時間や曜日に合わせて照明およびファンのON/OFF設定ができます。あらかじめスケジュールを登録しておくことで、帰宅前や就寝前に操作をしなくても自動で照明やファンをONにできるほか、外出時の消し忘れ防止にも便利です。例えば、平日は朝6時に、休日は朝9時に照明をONにするなど生活シーンに合わせた設定が可能です。

定格光束は適用畳数12畳の約5000lmで、調光10段階、調色7段階、常夜灯2段階の調光調色が可能です。風量は7段階で調整ができ、羽根径を25cmにすることで十分な風量を実現しています。

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夏は正回転（下向き）でファンの風をお部屋に届け、冬は逆回転（上向き）で床付近の冷たい空気を吸いこんで循環させることができ、オールシーズンで活躍します。

スマートフォンなどのデバイス操作やアレクサによる音声操作、または付属のリモコンを使用して、ファン部分の角度を2段階に調整可能です。角度は、小さなスペースに集中的に風を届ける約12度と、部屋の広範囲に風を届ける約18度の2段階から選択可能です。角度調整後は、部屋全体に風を行き渡らせるオートスイング機能により、効率的な空気循環を実現します。さらに、スイング速度も2段階で調整できます。

引掛シーリングの形を問わず設置が可能です。一般的な物件に多い引掛シーリングの形であれば本体をそのまま設置することができます。

ドウシシャ 「サーキュライト EZシリーズ スイング12畳 アレクサ対応モデル」 発売日：2026年3月30日 実売価格：4万1580円（税込）

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