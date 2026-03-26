動画工房が制作！新作オリジナルアニメ『メビウス・ダスト』2026年放送 PV・スタッフ情報公開
動画工房制作によるオリジナルテレビアニメ『メビウス・ダスト』が、2026年に放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、ティザーPVが公開された。
【動画】面白そう！動画工房が制作 新作アニメ『メビウス・ダスト』PV
同作は、2020年代を代表するオリジナルアニメ作品を創出する公募企画「Project ANIMA」の第三弾「キッズ・ゲームアニメ」部門で大賞を受賞した、品川一による同名の原案をもとに、下町に暮らす高校生たちを描くオリジナルストーリー。
監督は「甘々と稲妻」「虫かぶり姫」の岩崎太郎、シリーズ構成は「その着せ替え人形は恋をする」「逃げ上手の若君」の冨田頼子が担当する。
公開されたビジュアルでは、「これが私たちの〈日常〉。」というキャッチコピーとともに、メインキャラクターであるアラキ、ステラ、オルガの日常の風景が切り取られる一方、PVでは意味深なシーンも映し出されており、現段階では多くが語られていないことが示唆されている。
■スタッフ
原案/キャラクター原案：品川 一（Project ANIMA 第三弾「キッズ・ゲームアニメ」部門 大賞）
監督：岩崎太郎
シリーズ構成：冨田頼子
アニメーション制作：動画工房
■イントロダクション
下町に暮らす高校生のアラキ、ステラ、オルガ。
ゲームをして、銭湯に行って、家に帰る。
そんな彼らの〈日常〉の物語…？
【動画】面白そう！動画工房が制作 新作アニメ『メビウス・ダスト』PV
同作は、2020年代を代表するオリジナルアニメ作品を創出する公募企画「Project ANIMA」の第三弾「キッズ・ゲームアニメ」部門で大賞を受賞した、品川一による同名の原案をもとに、下町に暮らす高校生たちを描くオリジナルストーリー。
公開されたビジュアルでは、「これが私たちの〈日常〉。」というキャッチコピーとともに、メインキャラクターであるアラキ、ステラ、オルガの日常の風景が切り取られる一方、PVでは意味深なシーンも映し出されており、現段階では多くが語られていないことが示唆されている。
■スタッフ
原案/キャラクター原案：品川 一（Project ANIMA 第三弾「キッズ・ゲームアニメ」部門 大賞）
監督：岩崎太郎
シリーズ構成：冨田頼子
アニメーション制作：動画工房
■イントロダクション
下町に暮らす高校生のアラキ、ステラ、オルガ。
ゲームをして、銭湯に行って、家に帰る。
そんな彼らの〈日常〉の物語…？
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